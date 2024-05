Tijjani Reijnders besluit uitstekend debuutseizoen met fraaie bekroning

Tijjani Reijnders heeft donderdagavond de Gentleman Revelation Award gewonnen. De middenvelder van AC Milan werd daarmee bekroond voor zijn uitstekende debuutseizoen bij de nummer twee van de Serie A.

De prijs voor Revelatie van het Seizoen is een fraaie voor Reijnders, daar hij afgelopen zomer pas de overstap maakte naar de absolute top in Europa. De middenvelder werd voor 22 miljoen euro overgenomen van AZ en past zich dus moeiteloos aan.

Ondanks de erkenning verscheen Reijnders met een dubbel gevoel op het podium. "We kunnen niet tevreden zijn over het seizoen", sprak hij. "Het doel was om de Scudetto te winnen en dat is niet gebeurd."

"Persoonlijk gezien was het een kwestie van snel aanpassen aan het Italiaanse voetbal, mezelf verbeteren en volgend seizoen nog grotere stappen maken", gaat Reijnders verder. "Dit jaar hadden we veel nieuwe spelers. Volgend jaar zal dat anders zijn."

Reijnders kijkt persoonlijk terug op een goed seizoen. "Ik ben een speler die in alle rollen op het middenveld uit de voeten kan. Dit jaar ben ik een totale middenvelder geworden die ook verder terug kan spelen. Ik ben completer geworden."

Reijnders staat in zijn debuutjaar in de Serie A op 48 officiële wedstrijden, waarin hij vier keer scoorde en vier keer aangever was. Donderdag werd bekend dat hij deel uitmaakt van de voorlopige EK-selectie van Oranje.

De titel Speler van het Jaar ging naar Lautaro Martínez, die zich met Internazionale kroonde tot kampioen van de Serie A. Martínez voert bovendien de topscorerslijst aan met 24 doelpunten. Dusan Vlahovic (Juventus) volgt op gepaste afstand met 16 goals.

