Begrip voor opvallende keuze van Koeman: ‘Hij heeft heel veel voorwaarden’

Het is logisch dat bondscoach Ronald Koeman ervoor heeft gekozen om Ryan Gravenberch op te nemen in zijn voorselectie voor het EK, zo zegt journalist Maarten Wijffels vrijdagochtend in de AD Voetbal podcast. De 22-jarige middenvelder speelde zijn laatste interland namens Nederland op 13 november 2021, maar mag nu alsnog hopen op deelname aan het prestigieuze eindtoernooi.

Wijffels, die namens het Algemeen Dagblad al vaker heeft laten blijken fan te zijn van Gravenberch, toont begrip voor de keuze van Koeman. “Ik heb Gravenberch even in Oranje gepusht”, reageert de journalist met een kwinkslag, om vervolgens alsnog serieus in te gaan op de terugkeer van Gravenberch.

“Hij heeft natuurlijk nog steeds heel veel voorwaarden, maar het is hem na Ajax niet gelukt om bij Bayern München door te breken”, aldus Wijffels. “Nu bij Liverpool is de concurrentie ook zo groot dat hij nog niet vast daar in het elftal speelt.”

Wijffels blijft, ondanks zijn gebrek aan speeltijd, gecharmeerd van Gravenberch. “Het is toch een speler die je er even bij wil, zeker in een selectie waarin wat onzekerheden zijn. Het voordeel dat Koeman nu heeft ten opzichte van Van Gaal in 2020 is dat hij iets van een voorbereiding heeft.” Wijffels maakt in zijn onderbouwing twee fouten, daar Frank de Boer in 2020 bondscoach werd en het EK vanwege de coronapandemie een jaar werd uitgesteld.

Toch denkt Wijffels dat Gravenberch veel kan gaan hebben aan de extra voorbereiding van het Nederlands elftal. “Dit weekend eindigt het seizoen in Engeland, dus hij kan er gewoon direct bij zijn op 27 mei wanneer de drie stagedagen beginnen voor spelers die al een tijdje klaar zijn met de competitie. Dan kan Koeman hem drie dagen aan het werk zien, om vervolgens de keuze te maken om hem wel of niet op te nemen in zijn definitieve selectie.”

“Dat zal afhankelijk zijn van de fitheid van anderen”, gaat Wijffels verder. “Maar Gravenberch is een speler die de power heeft en box-to-box kan spelen. Hij is weer een heel ander type dan Schouten, Veerman en Koopmeiners. Natuurlijk heb je Timber nog, dus wellicht wordt dat een keuze: Timber of Gravenberch. Dat zou natuurlijk kunnen.”

Gravenberch speelde dit seizoen tot dusver 1.825 minuten, verdeeld over 37 optredens. In totaal had hij 5.220 minuten achter zijn naam kunnen hebben, maar de middenvelder kampte regelmatig met pijntjes en moest meermaals genoegen nemen met een rol als wisselspeler. Gravenberch was namen the Reds goed voor vier doelpunten en twee assists.

