‘Girona wil doorpakken en grote naam presenteren als teamgenoot Daley Blind’

Girona bekijkt de optie om Thiago Alcántara terug te halen naar LaLiga, zo meldt het Spaanse Relevo De 33-jarige middenvelder loopt eind volgende maand uit zijn contract bij Liverpool en de club van Daley Blind wil graag met hem de Champions League in. Thiago, 46-voudig international van la Roja, lijkt open te staan voor een terugkeer naar Spanje.

Het ambitieuze Girona wil komend seizoen hoge ogen gooien in zowel LaLiga als de Champions League en denkt daarvoor extra ervaring te kunnen gebruiken. Om die reden wordt Thiago gezien als ideale versterking voor de selectie van trainer Míchel.

Thiago’s naderende transfervrije status maakt een overname nog interessanter. De Spaanse controleur, die dit seizoen vanwege blessureleed slechts vijf minuten in actie kwam, zal wel moeten inleveren bij een transfer naar Girona.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

De middenvelder, die volgens Transfermarkt nog altijd 10 miljoen euro waard is, strijkt op Anfield naar verluidt liefst 12 miljoen euro per jaar op. Thiago kan door zijn transfervrije status komende maand wel een flinke tekenbonus vragen.

De komst van Thiago zou een grote stap zijn voor Girona, daar het met hem een grote naam in huis zou halen. De rechtspoot brak door bij FC Barcelona, speelde vervolgens bij Bayern München en staat sinds september 2020 onder contract bij Liverpool. Daar miste Thiago de afgelopen jaren veel wedstrijden vanwege uiteenlopende blessures.

Met Thiago kan Girona een ware prijzenpakker toevoegen aan de selectie. De jeugdexponent van Barça legde onder meer tweemaal beslag op de Champions League. Girona zelf lijkt ‘gewoon’ te mogen deelnemen aan het miljardenbal, ondanks dat het onderdeel is van de City Football Group.

In Girona kan Thiago gaan samenspelen met Oranje-international Daley Blind. De Spanjaarden hopen Barcelona-huurling Eric García na dit seizoen definitief over te nemen. Daarnaast hoopt Girona komende zomer Luciano Rodríguez te presenteren. Het Uruguayaanse toptalent was eerder dicht bij een transfer naar Feyenoord.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties