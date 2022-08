Meermalig transfertarget opnieuw op lijstje Ajax voor opvolging Antony

Maandag, 29 augustus 2022 om 07:11 • Tom Rofekamp • Laatste update: 09:19

Leon Bailey is opnieuw in beeld bij Ajax, schrijft De Telegraaf maandag. De 25-jarige vleugelaanvaller behoort net als Justin Kluivert en Anwar El Ghazi tot het rijtje namen dat ter sprake is gekomen in Amsterdam in de zoektocht naar een opvolger voor de vertrekkende Antony. Ajax was in 2013 al dicht bij de komst van Bailey en deed ook in 2017 verwoede pogingen om de Jamaicaan naar de hoofdstad te halen.

Fabrizio Romano gaf zondagavond zijn karakteristieke Here we go af wat betreft de aanstaande miljoenentransfer van Antony. Naar informatie van de gerenommeerde transfermarktexpert betaalt Manchester United 95 miljoen euro plus 5 miljoen euro aan variabelen voor de Braziliaan, terwijl De Telegraaf rept van een transfersom van 102 miljoen euro inclusief bonussen. Volgens Mike Verweij 'lijken Gerry Hamstra en Klaas-Jan Huntelaar min of meer verplicht om een kwaliteitsspeler te kopen of huren om de nieuwe trainer (Alfred Schreuder, red.) een kickstart te geven'.

De doorgaans zeer goed ingevoerde Gianluca Di Marzio wist zondag al te melden dat de terugkeer Hakim Ziyech binnen afzienbare tijd bevestigd zal worden, maar Verweij rept maandag geen woord over de Marokkaan. Wel wordt de naam Bailey in de Johan Cruijff ArenA genoemd, net als die van El Ghazi (die nagenoeg zeker naar PSV verkast) en Kluivert. Laatstgenoemde zou zelfs al gepolst zijn vanuit Amsterdam. Verweij schetst tevens een scenario waarin er in de winterstop 'een nieuwe Antony' wordt aangetrokken vanuit Zuid-Amerika.

De naam Bailey is geen onbekende in Amsterdam. In 2013 schreef Het Parool al over een mondeling akkoord tussen Ajax en de destijds zestienjarige jeugdspeler van AS Trencín, maar KRC Genk ging toen met hem aan de haal. In 2017 deed de regerend landskampioen andermaal een poging; echter trok toen Bayer Leverkusen aan het langste eind. Na vierenhalf seizoen in dienst van die Werkself betaalde Aston Villa 32 miljoen euro voor de vleugelaanvaller, maar zijn avontuur in Birmingham is nog geen doorslaand succes gebleken. Wat Ajax voor Bailey neer zou moeten tellen, blijft onduidelijk.

Ajax haalde deze zomer ook Francisco Conceição al op om zich in de schaduw van Antony te kunnen ontwikkelen. Het lijkt er echter op dat Schreuder hem nog niet rijp genoeg acht voor een basisplaats: vooralsnog krijgt Steven Berghuis het vertrouwen bij afwezigheid van Antony. Ook Mohammed Kudus wordt nog overwogen als optie door Schreuder, terwijl Mo Ihattaren bij zijn terugkeer eveneens op de rechtsbuitenpositie uit de voeten zou kunnen.