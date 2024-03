Bailey komt met bizar verhaal over bond Jamaica: ‘Damesshirts, eigen tickets...’

Leon Bailey is in de podcast Lets Be Honest opvallend kritisch op de voetbalbond van Jamaica. De 26-jarige aanvaller van Aston Villa, 28-voudig international van het land, geeft aan dat hij soms zijn eigen vluchten moet boeken om op tijd aan te komen bij het nationale elftal en dat de spelers soms damesshirts krijgen. “Het is nu net alsof ik geen normale speler ben”, aldus Bailey. De Jamaicaanse bond ontkent de verhalen overigens.

“Niet iedereen weet dat ik meestal mijn eigen vluchten boek om er zeker van te zijn dat ik op tijd kom bij het nationale elftal”, steekt de Jamaicaan van wal in de podcast. “Als ik een vliegticket krijg, dan moet ik economy class vliegen en soms zijn er meerdere tussenstops.” Bailey noemt de bond ‘erg onprofessioneel’.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

“Ze sturen mij pas om 23:00 uur, de dag van tevoren, de vluchtgegevens. Vaak boek ik mijn eigen vluchten, maar daar betaalt de bond me niet voor. Ik kan me niet herinneren wanneer ik voor het laatst één dollar van de bond heb ontvangen.” Bailey geeft aan dat ‘het soms zo onprofessioneel is op manieren die je je niet eens kunt voorstellen’. De linkspoot noemt een aantal voorbeelden.

“Je komt aan en er zijn niet eens spullen voor je. Er zijn geen shirts en ze vertellen dat we onze eigen broeken moeten meenemen. Soms krijgen we damesshirts. Qua reizen is het belachelijk. Kijk, ik verwacht niet dat ze alles weten, maar het lijkt nu net alsof ik geen normale speler ben”, aldus Bailey, die 22 november 2023 zijn laatste interland voor Jamaica speelde.

Ook buiten de reizen en de kleding is het niet altijd goed geregeld, zegt Bailey. “Als we ergens naartoe reizen, dan voel ik me bekeken. Iedereen kan gewoon naar me toe lopen en een camera in mijn gezicht duwen. Ik heb deze zorgen nooit geuit omdat ik met iedereen probeer samen te werken en wil dat het team het goed doet. Ik kan dus niet de indruk wekken dat ik beter ben dan wie dan ook.”

De aanvaller van Villa wordt vervolgens feller. “Het nationale team van Jamaica doet niets voor mij. Ze kunnen me geen exposure bieden. Als ik voor hen speel, zal Real Madrid mij niet bellen. Ik speel in het buitenland en vertegenwoordig mijn land. Overal ter wereld kennen mensen Leon Bailey. Ik kan me niet herinneren wanneer ik ergens voor het laatst niet herkend werd.”

Bailey vertelt dat hij ‘niet om geld vraagt’. “Ik vraag alleen om een goede vlucht en een kamer voor mezelf en die krijg ik niet. Waarom ben ik hier? De kans op blessures is groot. Ik focus me nu op Villa en laat de nationale ploeg vooralsnog rusten.” De Jamaicaanse voetbalbond heeft inmiddels gereageerd op de uitgesproken linkspoot.

Reactie Jamaicaanse bond

De bond herkent zich niet in het beeld wat Bailey schetst en vindt dat zijn uitlatingen tegenstrijdig zijn. “De beschuldigingen dat Leon zijn eigen vliegtickets moet boeken, altijd meerdere tussenstops moet maken en altijd in economy class wordt geboekt, zijn onjuist en tegenstrijdig.”

“Tegenstrijdig, want als hij zegt dat hij zijn eigen tickets moet boeken, maar vervolgens aangeeft dat hij altijd geboekt is in economy class met meerdere tussenstops en de tickets altijd te laat ontvangt, dan denken we dat hij de reden is waarom hij deze problemen heeft aangezien hij degene is die, zo beweert hij, de kaartjes boekt. De waarheid is dat deze uitspraken niet waar zijn.”

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties