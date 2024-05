Vink ziet onthutsend zwak moment van Feyenoord tegen NEC: ‘Die is knettergek’

Marciano Vink en Kees Kwakman hebben met stomme verbazing gekeken naar een vrije trap van Calvin Stengs tegen NEC. De creatieveling van Feyenoord had een verrassende variant in gedachten, maar deze kwam totaal niet uit de verf, wat leidde tot zeer knullige beelden.

Aan het begin van de tweede helft ging Ayase Ueda bij een 1-1 stand alleen op NEC-doelman Jasper Cillessen af. De Japanner kapte naar zijn rechterbeen, maar werd daarbij hard neergehaald door Bram Nuytinck. De verdediger kon er met een rode kaart vanaf.

Wat daarop volgde was een vrije trap op de rand van de zestien. Stengs ging achter de bal staan en waar iedereen een schot op doel verwachtte, ging de bal zijwaarts richting de inlopende Dávid Hancko. Echter was de bal veel te onzorgvuldig, waardoor die uiteindelijk richting de hoekvlag rolde.

“Stengs is een van de gekste spelers die er zijn”, begint Kwakman in de studio van ESPN. “Hij doet werkelijk briljante dingen, zoals die steekpass tegen Go Ahead Eagles, maar hij heeft er ook dit soort momenten tussen zitten.”

“Hancko is linksbenig, dus deze bal is bedoeld op het linkerbeen van Hancko”, vervolgt Kwakman. “Hij speelt hem gewoon drie meter ernaast! Maar als je deze aanval weer verder laat lopen, dan zie je dat Stengs weer een geweldige actie maakt.”

Vink suggereert dat Stengs misschien te veel bezig was met het verrassen van de tegenstander. “Misschien was hij daardoor vergeten dat het Hancko was.” Kwakman wil daar niks van weten. “Dit is van tevoren afgesproken, dus Hancko is daar bewust neergezet, omdat hij linksbenig is. Je kan daar met rechts zo nooit afwerken.”

Vink en Kwakman hebben vervolgens een heldere conclusie. “Hij is knettergek.” Feyenoord won de wedstrijd in Nijmegen overigens met 2-3. Stengs was vlak voor rust goed voor de openingstreffer. Uiteindelijk maakte Ueda vijf minuten voor tijd de winnende voor de Rotterdammers.

