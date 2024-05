Zwaar gehavend Man United doet wat het kan, maar verliest toch van Arsenal

Arsenal heeft de koppositie weer overgenomen van Manchester City. De ploeg van Mikel Arteta won met 0-1 op bezoek bij Manchester United en wipt daardoor weer over Man City heen. The Citizens hebben wel een duel minder gespeeld. Leandro Trossard maakte het enige doelpunt van de wedstrijd op Old Trafford.

Manchester United begon met Sofyan Amrabat in de basis. De ploeg moest het tegen Arsenal stellen zonder aanvoerder Bruno Fernandes, Marcus Rashford, Mason Mount en een arsenaal aan centrumverdedigers. Casemiro begon centraal achterin naast Jonny Evans.

In de openingsfase ging de wedstrijd tussen Man United en Arsenal gelijk op. Alejandro Garnacho creëerde een aantal kleine kansjes voor zichzelf en Bukayo Saka zorgde voor dreiging aan Londense zijde.

Na twintig minuten in het duel openden de bezoekers dan toch de score. Casemiro hefte buitenspel op, waardoor Kai Havertz aan de zijkant van de zestien aangespeeld kon worden. De Duitser legde vervolgens breed op Leandro Trossard, die van dichtbij binnentikte.

In het restant van de eerste helft had Manchester United meer de bal en kwam het tot een aantal mogelijkheden, maar echt grote kansen wist de ploeg van Erik ten Hag niet bij elkaar te voetballen.

Ook in de tweede helft liet Arsenal het spel aan Manchester United. Kansen waren schaars. Wel kwam Garnacho een keer gevaarlijk naar binnen, maar hij schoot ver over. Namens Arsenal kopte William Saliba een corner over het doel.

In het laatste kwart schoten Casemiro en Antony nog in de handen van David Raya, en slalomde Garnacho weer de zestien in, om vervolgens naast te schieten.

In de 79e minuut kreeg Gabriel Martinelli de kans om de wedstrijd in het slot te gooien. De invaller schoot van buiten de zestien op doel, maar André Onana kon nog knap redding brengen.

Even later kreeg de Braziliaan weer een mogelijkheid. Een voorzet van Declan Rice viel in de kluts in zijn buurt, maar Amrabat kon net op tijd wegtikken. In de extra tijd kon Manchester United geen vuist meer maken, waardoor Arsenal de druk op Manchester City weer heeft opgevoerd.

