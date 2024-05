Steven Bergwijn clasht hard met Mike Verweij van De Telegraaf

Steven Bergwijn is zondag na zijn hattrick voor Ajax tegen Almere City FC (3-0 winst) op de persconferentie geclasht met Mike Verweij. De journalist van De Telegraaf noemde de rode kaart die Bergwijn eerder pakte tegen Excelsior Rotterdam 'onnodig'. "Hoe bedoel je onnodig!?", vraagt Bergwijn fel.

Verweij neemt Bergwijn kwalijk met een 'onnodige' rode kaart puntenverlies te hebben ingeleid tegen Excelsior (2-2). Bergwijn pakte in de eerste helft zijn tegenstander Mimeirhel Benita vast in het strafschopgebied en kreeg na een VAR-ingreep rood. "Dat kost je punten", zegt Verweij.

Bergwijn gaat er hard tegenin. "Hoe bedoel je onnodig!?" Verweij: "Het was toch een beetje een onhandige actie, of niet?" Bergwijn: "Vond jij het rood dan?" Verweij: "Nee, maar hij werd wel gegeven, toch?"

Dat antwoord is voor de aanvaller van Ajax niet overtuigend. "Hoezo onnodig dan? Ik schop hem toch niet dood, of zo?" Verweij countert: "Een aanvaller die een overtreding maakt in zijn eigen zestien..."

"Ik vond het geen rode kaart en die opmerking van je vind ik ook onnodig", zegt Bergwijn. Verweij reageert: "Laten we het woord 'onnodig' dan weglaten."

Verweij begint opnieuw aan zijn vraag: "Die rode kaart tegen Excelsior, was dat een reden om vandaag extra gebrand te zijn tegen Almere?" Bergwijn: "Nee, nee, nee. Dat was het niet."

Bergwijn hoopt op een plek in de EK-selectie van het Nederlands elftal. "Ik heb gesprekken gehad met de bondscoach. Ik moet zorgen dat ik fit ben, dan is het afwachten wat de bondscoach doet."

