Brobbey begrijpt woeste ploeggenoot op het veld niet: ‘Hij praat moeilijk’

Jordan Henderson was in de tweede helft van de wedstrijd tegen Almere City FC (3-0 zege) woedend op Brian Brobbey. De ervaren middenvelder van Ajax vond dat zijn spits te weinig inzet leverde in het druk zetten, waardoor de Amsterdammers na rust een aantal keren in de problemen kwamen. "Ik heb het ook gezien", zegt trainer John van 't Schip na afloop op de persconferentie.

Ajax stond bij rust al op een comfortabele 3-0 voorsprong dankzij een hattrick van Steven Bergwijn. De Amsterdammers namen in de tweede helft zichtbaar gas terug, tot grote ontevredenheid van Henderson. De Engelsman viel in de tweede helft minstens drie keer heftig uit tegen Brobbey, die in zijn ogen te weinig deed bij balbezit van Almere City.

Van 't Schip is blij met de mentaliteit van Henderson. "Ik vind dat alleen maar prima. Daarvoor is hij gehaald, om leiding te geven en om spelers te sturen", zegt de scheidend hoofdcoach van de hoofdstedelingen.

De oorzaak van het probleem lag volgens Van 't Schip niet alleen bij Brobbey. De coach steekt de hand in eigen boezem. "Ik denk dat de balans een beetje weg was. We hebben Sivert Mannsverk in de rust gewisseld, ook omdat hij geel had. We haalden Kenneth Taylor een linie terug, van de 10-positie naar 8.

"Chuba Akpom ging op 10 spelen rondom Brian Brobbey, maar is duidelijk meer een tweede spits dan een middenvelder. De balans raakte daardoor verstoord, want we hielden eigenlijk alleen Henderson en Taylor over op het middenveld."

Van 't Schip herstelde dat met een nieuwe wissel. "We moesten steeds verder naar achteren lopen, dus dat hebben we weer om moeten draaien. Dat deden we door Benjamin Tahirovic op het middenveld in te brengen en Taylor terug te brengen naar de 10-positie. Dat ging helaas ten koste van Akpom."

De reactie van Brian Brobbey

Brobbey werd zelf doorgevraagd naar het kleine incident met Henderson. “Ik weet niet wat Jordan en ik tegen elkaar zeiden, maar het is al vergeten. We hebben gewonnen en iedereen is blij. Eerlijk gezegd weet ik niet wat Jordan zei, ik kon hem niet verstaan. Of dat door zijn accent komt? Nou, hij praat wel moeilijk soms, haha.”