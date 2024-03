Ajax op rapport: de twee slechtste Ajacieden krijgen een 2 en een 3

Ajax is er donderdagavond niet in geslaagd zich te plaatsen voor de kwartfinale van de Conference League. Na het 0-0 gelijkspel in de Johan Cruijff ArenA werden de Amsterdammers afgeslacht op bezoek bij Aston Villa: 4-0. Voetbalzone beoordeelt de basisspelers en spelers die minimaal een helft hebben gespeeld met een rapportcijfer.

Ramaj 4,5

Ramaj was in de eerste helft zonder twijfel de meest besproken Ajacied. De Duitser kwam een paar keer goed weg toen Aston Villa hoog druk zette en hij de bal verloor. "Hij ging veel te nonchalant om met de bal en bracht teamgenoten te vaak en snel in de problemen", zag ook Kenneth Perez in de rust bij. "Ik ben gecharmeerd van hem, maar hij is aan de kleine kant en neemt te veel risico."

Rensch 5

Rensch was samen met Kaplan de meest stabiele verdediger in het eerste kwart van de wedstrijd. De rechtervleugelverdediger won zijn duels en deed geen gekke dingen in balbezit. In de tweede helft had hij het een stuk lastiger en was hij ook aan de bal een stuk minder zuiver. Bij de 3-0 van Aston Villa verstapte hij zich, waarna hij geblesseerd van het veld moest.

Sutalo 5

Sutalo bracht net als Ramaj zijn ploeggenoten een aantal keer gevaarlijk in de problemen. Op slag van rust leidde hij met slordig balverlies een gevaarlijke aanval in voor Aston Villa. Uiteindelijk kon deze onschadelijk worden gemaakt. Sutalo moest net als Kaplan en Rensch de strijd vroegtijdig staken. De Kroaat werd twintig minuten voor tijd vervangen door Anton Gaaei.

Kaplan

De Turkse mandekker begon goed aan het duel, maar moest zich na ruim een half uur laten wisselen. Hij ging er plots bij zitten en greep naar zijn rechterbovenbeen. Even daarvoor had hij met een puike sliding potentieel gevaar weten te voorkomen. Kaplan kwam te kort in actie om in aanmerking te komen voor een cijfer.

Hato 6

Hato werd een paar keer op de proef gesteld door zijn eigen doelman met ballen die verre van zuiver waren. De centrumverdediger, die deze week zijn contract verlengde tot medio 2028, had het net als de andere verdedigers bij vlagen moeilijk met de dynamische en snelle aanvallers van Aston Villa. Met een 6 als rapportcijfer was hij samen met Brobbey de minst slechte aan de kant van Ajax.

Sosa 2

Van de minst slechte naar de allerslechtste. Sosa bevond zich negentig minuten lang in een nachtmerrie. De linkervleugelverdediger gaf halverwege de eerste helft een slechte voorzet en was vervolgens verantwoordelijk voor een gevaarlijke situatie aan de overkant van het veld. De Kroaat leed veel balverlies, was slordig in de eindpass en had het zwaar in de één-tegen-één met Leon Bailey . Bij de 4-0 van Moussa Diaby zette de linksback een volkomen onnodige sliding in, waarna de buitenspeler een vrije doortocht genoot.

Henderson 4,5

Henderson, die eerder op de dag een uitnodiging ontving van de nationale ploeg, hoefde bij terugkeer in Engeland niet te rekenen op een warm welkom. De middenvelder werd bij ieder balcontact uitgefloten door de fans van Aston Villa. In balbezit speelde Henderson behouden en wist hij nauwelijks zijn stempel op het spel te drukken. Ook voor de aanvoerder een zeer teleurstellende avond.

Mannsverk 3

Mannsverk speelde een degelijke eerste helft, maar ging al snel in de tweede helft gruwelijk in de fout. De middenvelder werd aangespeeld door Rensch terwijl hij in de dekking stond en wist zich geen raad met de bal. Bailey profiteerde en rondde knap af. Niet veel later leverde Mannsverk opnieuw op kinderlijk eenvoudige wijze in. De Noor kreeg na ruim een uur spelen zijn tweede gele kaart nadat Van 't Schip naliet om hem vroegtijdig te wisselen. Een rampavond voor Mannsverk.

Taylor 5,5

Taylor liet in het eerste bedrijf zien het vuile werk niet te schuwen, maar kwam verder amper in het spel voor. De middenvelder moest zeker na de rode kaart van Mannsverk veel vuile meters maken. In de opbouw was Henderson vaak het eerste aanspeelpunt.

Hlynsson 5,5

Net als Taylor wist ook Hlynsson geen vuist te maken. De IJslander kwam door de blessure van Kaplan als rechtervleugelverdediger te spelen en moest zich daardoor vooral beperken tot verdedigen. Hlynsson schreeuwde kort na rust nog wel om een strafschop, maar kreeg deze niet.

Brobbey 6

Brobbey liep er in het eerste half uur ietwat verloren bij, wat mede kwam doordat de afstanden naar de spits van Ajax gigantisch waren. Op slag van rust kreeg de aanvalsleider uit het niets een mogelijkheid om beide ploegen op gelijke hoogte te brengen, maar zijn schot na goed voorbereidend werk van Akpom werd van de lijn gehaald. Ajax was in aanvallend opzicht niet bij machte om Brobbey serieus in stelling te brengen.

Akpom 5,5

Door de vroege blessure bij Kaplan voelde trainer John van 't Schip zich genoodzaakt om Akpom binnen de lijnen te brengen na een half uur. De Engelsman kwam voorin te spelen met Brobbey en leverde veel arbeid. Echt gevaarlijk werd hij niet. Zijn beste moment kwam op slag van rust, toen hij Brobbey in stelling bracht. Zijn collega-aanvaller faalde.