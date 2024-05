Excelsior-captain wil deal met PSV: ‘Als jullie het volgende week goed doen...’

In de Eredivisie staat volgende week een zinderende ontknoping te wachten om het vermijden van plaats 16 en daarmee de nacompetitie. Excelsior-aanvoerder Redouan El Yaakoubi denkt al aan het sluiten van een deal met PSV.

Excelsior boekte zondag een klinkende zege door Heracles Almelo met 4-0 te verslaan. RKC pakte door een late treffer een punt tegen PEC Zwolle, waardoor beide ploegen op een gelijk aantal punten staan. De Waalwijkers staan momenteel op een veilige vijftiende plaats, door een beter doelsaldo.

Volgende week volgt de laatste speelronde in de Eredivisie, die voor de beslissing zal zorgen. Beide ploegen wacht een zwaar karwei, daar Excelsior op bezoek gaat bij Feyenoord en RKC afreist naar Eindhoven voor de uitwedstrijd tegen kampioen PSV.

Excelsior-aanvoerder El Yaakoubi wordt na afloop van de wedstrijd tegen Heracles gevraagd of hij veel vrienden heeft bij Feyenoord. “Ik ken natuurlijk een aantal jongens daar en ik bereid veel te doen”, reageert hij.

“Ik denk dat er over en weer wel naar elkaar geappt wordt”, vervolgt de 28-jarige centrumverdediger. “We kunnen ook een deal sluiten met PSV. Jullie mogen Couhaib (Driouech, red.) hebben als jullie het goed doen volgende week”, grapt hij. “Daar zal ik dan persoonlijk voor zorgen, jongens", richt El Yaakoubi zich tot PSV.

Driouech genoot in januari al interesse van de Eindhovenaren, maar van een winterse transfer kwam het toen niet. Earnie Stewart legde een bod van vier miljoen euro neer in Rotterdam, maar dat was niet genoeg om Driouech los te weken bij Excelsior. Recent werd gemeld dat PSV nog altijd interesse had in de buitenspeler en dat een bedrag van 1,5 miljoen nu voldoende zou kunnen zijn.

Tot slot wordt El Yaakoubi gevraagd wat ze bij Excelsior zullen vinden van zijn uitspraken. “Als wij ons weten te handhaven zullen ze het niet erg vinden”, lacht hij. “Maar als het ons niet lukt neem ik mijn woorden terug.”

Redouan El Yaakoubi wil wel een dealtje sluiten met PSV ?? "Jullie mogen Driouech hebben als jullie het goed doen volgende week" — ESPN NL (@ESPNnl) May 12, 2024

