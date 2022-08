Antony schittert opnieuw door afwezigheid en ontbreekt mogelijk tegen Sparta

Zaterdag, 20 augustus 2022 om 19:44 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 19:48

Antony heeft zich zaterdag opnieuw niet op het trainingsveld van Ajax laten zien, meldt Fabrizio Romano. De buitenspeler staat in de nadrukkelijke belangstelling van Manchester United, dat een bod deed van tachtig miljoen euro, maar lijkt vooralsnog niet te mogen vertrekken. Vrijdag schitterde Antony ook al in afwezigheid. Wel werkte hij toen een individueel programma af. Het is niet bekend of hij zaterdag op de club is verschenen. Verwacht wordt dat hij er zondag niet bij is, als Ajax het opneemt tegen Sparta Rotterdam.

Antony is niet te spreken of het feit dat Ajax niet mee lijkt te willen werken aan een transfer. Donderdag kwam naar buiten dat de Amsterdammers een bod van tachtig miljoen euro op de Braziliaanse aanvaller hebben afgeslagen. Intern wordt gekeken of de acties van Antony gesanctioneerd moeten worden. De mogelijkheid bestaat dat hij er zondag niet bij is als de regerend landskampioen het op Het Kasteel opneemt tegen Sparta.

De Telegraaf bracht vrijdagmiddag naar buiten dat Antony zich vrijdag wel meldde op Sportpark De Toekomst, maar dat hij de groepstraining van Ajax heeft overgeslagen. Wel bracht hij enige tijd door in het krachthonk. De buitenspeler weigert om uitspraken te doen over de mogelijke transfer richting Manchester United. Ajax doet voorlopig eveneens geen mededelingen over het al dan niet meespelen van Antony zondag tegen Sparta. Bij afwezigheid van de Braziliaan is de kans groot dat Steven Berghuis als rechtsbuiten begint.

Manchester United zag reeds aanbiedingen van zestig en tachtig miljoen euro voor Antony naar de prullenbak worden verwezen door het bestuur van Ajax. Desondanks heerst volgens Romano bij the Red Devils het gevoel dat de Braziliaanse vleugelaanvaller de transfer wil doorzetten. En dus wordt de interesse ook nog niet bekoeld. Antony is de afgelopen maanden regelmatig in verband gebracht met een hereniging met Erik ten Hag. Ajax zou mikken op een transfersom van meer dan honderd miljoen euro.