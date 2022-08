Antony reageert publiekelijk op mogelijke transfer naar Manchester United

Zaterdag, 20 augustus 2022 om 10:43 • Wessel Antes • Laatste update: 10:48

Antony heeft in een interview met journalist Mike Verweij van De Telegraaf openlijk gesproken over een mogelijke transfer in de laatste weken van augustus. De 22-jarige Braziliaan geeft aan niet te kunnen zeggen dat hij na 1 september nog voor Ajax speelt. De flamboyante smaakmaker van de Amsterdammers wordt steeds heviger in verband gebracht met een transfer naar Manchester United.

Verweij vroeg Antony of hij de supporters van Ajax gerust wilde stellen door te zeggen dat hij in Amsterdam blijft, maar daar ging de Braziliaan niet in mee. Nee, om heel eerlijk te zijn kan ik dat niet. Wat ik wel kan zeggen, is dat ik met mijn familie, zaakwaarnemers en Ajax tot de juiste beslissing wil komen, die goed is voor iedereen. Uiteindelijk bepaalt God mijn toekomst.”

Mocht de transfer naar United niet doorgaan, is het voor Antony absoluut geen straf om in Amsterdam te blijven, zo stelt hij. “Ik ben heel gelukkig bij Ajax, heb een contract tot de zomer van 2025 en zal elke seconde alles geven voor deze prachtige club. Het shirt draag ik met trots en vanaf dag één voel ik me thuis. Als we met zijn allen beslissen dat ik hier blijf, dan weet ik dat dit het beste voor mij en de club is. Het is niet zo dat ik weg moét.”

Antony heeft Erik ten Hag de afgelopen maanden op de voet gevolgd bij Manchester United en heeft er vertrouwen in dat het goed komt met de Engelse club. “Ik zal na onze samenwerking altijd voor Erik juichen. Nee, dat kon tot nu toch nog niet en dat maakt me triest. Maar Erik kennende ben ik ervan overtuigd dat hij het tij snel zal keren. Manchester United zal aan zijn hand beter worden. Bij zijn vorige clubs heeft hij bewezen dat zijn methode werkt.”