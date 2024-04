Ten Hag kraakt arbitrage in Premier League na nieuwe sof Manchester United

Erik ten Hag is niet blij met de arbitrage in de Premier League. De manager van Manchester United, dat zaterdag met 1-1 gelijkspeelde tegen nummer negentien Burnley, vindt het onbegrijpelijk dat zijn ploeg geen strafschop kreeg in blessuretijd nadat een voorzet van Antony tegen de hand van een Burnley-verdediger aankwam. Aan de andere kant gaf André Onana een penalty weg, waardoor zijn ploeg punten morste.

"We zijn niet gelukkig met de scheidsrechters", moppert Ten Hag na afloop in gesprek met Sky Sports. "We hebben de laatste weken ontzettend veel strafschoppen weggegeven. Deze strafschop, van Burnley, is wel gerechtvaardigd, dat moet ik toegeven."

"Maar aan de andere kant waren er vandaag twee tot drie strafschopsituaties en hadden we minstens een penalty moeten krijgen", aldus de balende manager. "Garnacho werd geraakt en had er een moeten krijgen." Uit de beelden wordt echter duidelijk dat de vleugelaanvaller zich wel erg makkelijk laat vallen in de zestien in een persoonlijk duel.

"En dan de laatste handsbal van Burnley, dat is honderd procent een strafschop. Als Aaron Wan-Bissaka een penalty tegenkrijgt in de halve finale van de FA Cup, dan moet de bal nu ook op de stip. Het is erg inconsequent allemaal", kan Ten Hag zijn frustratie niet verbergen.

Wan-Bissaka maakte vorige week kort voor tijd ongelukkig hands, waardoor Coventry City op 3-3 kwam na een 0-3 achterstand. Manchester United bereikte na de gewonnen penaltyserie op Wembley overigens alsnog de bekerfinale, met daarin Manchester City als tegenstander.

Kritiek op eigen ploeg

Ten Hag kijkt overigens ook kritisch naar zijn eigen ploeg. "We moeten in de spiegel kijken. We gaan de fout in bij de 1-1 van Burnley. Maar we zijn ook afhankelijk van de arbitrage en we verwachten van die mensen dat ze verantwoordelijkheid nemen. Ze moeten begrijpen wat het betekent voor ploegen en managers."

Drie minuten voor het einde van het duel met Burnley sloeg het noodlot toe voor de kwakkelende ploeg van Ten Hag. Onana deelde bij een luchtduel een beuk uit in het gezicht van Datro Fofana en de bal kwam na een VAR-check op de stip te liggen. Zeki Amdouni liet Onana vervolgens kansloos vanaf elf meter

