Antony viert langverwachte goal in Premier League op zeer bijzondere wijze

Antony baarde zaterdagmiddag opzien door zijn manier van juichen. De Braziliaanse vleugelaanvaller van Manchester United verstopte de bal onder zijn shirt na de 1-0 tegen Burnley en verwees naar een Sonic the Hedgehog-poppetje dat hij door iemand langs de kant kreeg aangereikt. Het lijkt erop dat Antony vader gaat worden, al is de aanstaande moeder niet bekend.

Voor Antony is het een uiterst moeizaam seizoen. De buitenspeler, die in 2022 voor 100 miljoen euro werd overgenomen van Ajax, stond tot het thuisduel met Burnley op slechts een assist. Een doelpunt wist Antony nog niet te maken in de Premier League. Zijn laatste competitietreffer was alweer een jaar geleden.

Daar kwam verandering in tijdens de slotfase van de thuiswedstrijd tegen Burnley. Antony profiteerde optimaal van geschutter in de verdediging van Burnley en schoof de bal al vallend in de rechterbenedenhoek langs de kansloze doelman Arijanet Muric: 1-0.

De Braziliaanse aanvaller vierde zijn eerste Premier League-goal van dit seizoen uitbundig: hij deed de bal onder zijn shirt, waarmee hij leek aan te geven vader te zullen worden, en wees naar een Sonic the Hedgehog-poppetje dat hij vanaf de zijkant kreeg toegeworpen. Het lijkt erop dat het figuurtje uit de gamereeks van Sega al klaarlag voor Antony.

Onana

Manchester United koesterde de laat verkregen voorsprong en Antony leek de matchwinner te worden op Old Trafford. Drie minuten voor het einde sloeg het noodlot toe voor de kwakkelende ploeg van manager Erik ten Hag . André Onana deelde bij een luchtduel een beuk uit in het gezicht van Fofana en de bal kwam na een VAR-check op de stip te liggen.

Zeki Amdouni liet Onana vervolgens kansloos vanaf elf meter, tot grote vreugde van de meegereisde Burnley-aanhang in de hoek van Old Trafford. Antony leek in blessuretijd opnieuw een hoofdrol te vertolken toen zijn voorzet in de zestien tegen de hand van een Burnley-verdediger aankwam. De bal kwam echter niet op de stip te liggen.

