Barcelona onderneemt juridische stappen na plotselinge afzegging AS Roma

Maandag, 27 juni 2022 om 21:29 • Yvo van Dorst • Laatste update: 22:00

AS Roma heeft zich teruggetrokken voor de wedstrijd tegen Barcelona in de strijd om de Trofue Joan Gamper. De club van trainer José Mourinho zou op 6 augustus de jaarlijkse opening van het seizoen van de Catalanen spelen, maar Barcelona meldt in een statement op de website dat de Italianen zich onverwachts hebben teruggetrokken. Barça overweegt nu juridische stappen tegen Roma.

“AS Roma heeft besloten om eenzijdig en zonder reden het overeengekomen contract voor de wedstrijd om de Trofeu Joan Gamper op te zeggen”, meldt Barcelona op de eigen clubsite. "De club werkt aan het vinden van een nieuwe tegenstander voor deze wedstrijd en Barça zal de toeschouwers hun geld voor het kaartje teruggeven. Barcelona wil duidelijk maken dat de reden van deze omstandigheden volledig buiten de club ligt en de schuld is van AS Roma. Het bestuur overweegt juridische stappen te ondernemen tegen de Italiaanse club.”

AS Roma unilaterally rescinds contract to play in Gamper ?? https://t.co/lYsVEETF8Y pic.twitter.com/fkuTure4Nw — FC Barcelona (@FCBarcelona) June 27, 2022

De Trofeu Joan Gamper is de wedstrijd die sinds 1966 de traditionele opening van het seizoen is voor Barcelona. De club speelt die dag een wedstrijd in Camp Nou en de nieuwe spelers worden voorgesteld aan de fans. De prijs is vernoemd naar Joan Gamper, de man die in 1899 Barcelona oprichtte. PSV was in 2000 de laatste Nederlandse tegenstander van de Catalanen in deze traditionele wedstrijd.

Barcelona is bezig aan een drukke transferzomer en hoopt veel nieuwe spelers voor te kunnen stellen tijdens de traditionele opening van het seizoen. Robert Lewandowski (Bayern München), Andreas Christensen (Chelsea), Franck Kessié (AC Milan), Jules Koundé (Sevilla ), César Azpilicueta en Marcos Alonso (beiden Chelsea) worden allemaal hevig gelinkt aan een overstap naar de nummer twee van afgelopen seizoen in Spanje. Frenkie de Jong staat daarentegen op de nominatie om Barcelona komende zomer te verlaten. De Nederlander moet met zijn vertrek geld vrijmaken voor inkomende transfer en staat in de nadrukkelijke belangstelling van Manchester United.