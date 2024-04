Bondsarts Goedhart laat Nederland opgelucht ademhalen: De Jong haalt het EK

Bondsarts Edwin Goedhart heeft in gesprek met Voetbal International laten weten niet te vrezen voor een mogelijke afwezigheid van Frenkie de Jong op het EK in Duitsland aankomende zomer.

De sterspeler van het Nederlands elftal raakte afgelopen zondag in el Clásico (3-2 nederlaag) voor de derde keer dit seizoen geblesseerd aan zijn enkel na een duel met Federico Valverde.

Voetbalminnend Nederland hield de adem in toen De Jong met een brancard van het veld werd gedragen. Later werden op social media foto’s gedeeld van de dubbelklappende enkel van de creatieveling en was de schrik logischerwijs groot.

Bondsarts Edwin Goedhart bevestigt bij KNVB-bijeenkomst optimisme over herstel van geblesseerde Frenkie de Jong: ‘Er is vooralsnog geen reden aan te nemen dat hij het EK niet gaat halen’ #Oranje #EURO2024 — simon zwartkruis (@simonzwartkruis) April 25, 2024

FC Barcelona communiceerde een dag later dat hij dit seizoen niet meer in actie gaat komen voor los Azulgrana, maar dat het EK voor hem nog niet op de tocht stond. Dat bevestigt ook KNVB-arts Goedhart bij VI-journalist Simon Zwartkruis.

“Vooralsnog hebben we geen reden om aan te nemen dat hij het EK niet gaat halen”, liet de arts optekenen. Eerder was bondscoach Ronald Koeman ook al voorzichtig optimistisch over de EK-kansen van De Jong en Memphis Depay. Laatstgenoemde zit sinds begin april in de lappenmand.

Spaanse media speculeerden eerder dat de hersteltijd van De Jong zo’n vijf à zes weken gaat bedragen. Op 16 juni speelt Nederland zijn eerste groepswedstrijd van het eindtoernooi tegen Polen. Vijf dagen later staat de topper tegen Frankrijk op het speelschema en de groep wordt afgesloten met de interland tegen Oostenrijk.

Tot dusver heeft de 26-jarige middenvelder 54 interlands op zijn naam staan. Op 6 september 2018 ontving hij zijn haasje nadat hij zijn debuut maakte tegen Peru. De Jong scoorde in die 54 wedstrijden tweemaal.

