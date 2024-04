‘Moeten we wel naar het EK met het Nederlands elftal? Ik zou gewoon afbellen’

Wim Kieft heeft weinig hoop op een goed resultaat van het Nederlands elftal op het EK in Duitsland aankomende zomer, zo laat de voetbalanalist weten in de podcast KieftJansenEgmondGijp. Dit heeft alles te maken met de blessures bij sterspelers Frenkie de Jong en Memphis Depay.

De creatieve middenvelder van FC Barcelona speelde zondagavond de Clásico tegen Real Madrid, toen vlak voor rust het noodlot toesloeg. De 26-jarige rechtspoot blesseerde zich in een duel om de bal met Federico Valverde aan zijn enkel. Onderzoeken wezen maandag uit dat de speler dit seizoen niet meer in actie komt voor Blaugrana, maar dat het EK, dat begint op 14 juni, wel haalbaar is.

Dit seizoen raakte De Jong al twee keer eerder geblesseerd aan zijn enkel en hij was pas net hersteld van zijn vorige kwetsuur. Collega-international Depay zit sinds begin april in de lappenmand, toen hij op de training van Atlético Madrid met een brancard van het veld werd gedragen. Uiteindelijk werd bij de dertigjarige aanvaller een spierblessure in zijn linkerbeen gediagnosticeerd. Of de negentigvoudig international dit seizoen nog in actie komt voor zijn werkgever is ongewis, maar het EK lijkt niet in gevaar te komen.

Ook de heren aan tafel hebben de wedstrijd tussen Real Madrid en Barcelona (3-2) gekeken en zagen de sterkhouder uitvallen. “Die Frenkie de Jong zag er niet echt lekker uit in de herhaling”, gooit Michel van Egmond het onderwerp op. René van der Gijp haakt in. “Ik denk dat Frenkie onbewust in dubio zat en twijfelde of hij zijn voet moest terugtrekken. Hij deed nu eigenlijk niks en liet zijn been hangen. Als hij zijn been straktrekt of weghaalt is er niks aan de hand, maar nu deed hij niets.”

Wim Kieft ziet het door de blessures van De Jong en Depay somber in voor Nederland. “Moeten we nog wel gaan naar het EK? Zonder Frenkie is het een stuk minder, en zonder Memphis is het helemaal een stuk minder. Ik zou gewoon nu al afbellen.”

Rob Jansen is het oneens met de instelling van Kieft en denkt dat een eventuele afwezigheid van het tweetal niet voor problemen hoeft te zorgen. “Als die twee niet meedoen, gaan er andere spelers opstaan. Ik denk dat er helemaal niks aan de hand is.”

