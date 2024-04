Sneijder noemt de ideale vervanger van Frenkie de Jong in Nederlands elftal

Mocht Frenkie de Jong niet inzetbaar zijn bij het Nederlands elftal tijdens de aankomende interlands of tijdens het EK in Duitsland deze zomer, dan moet Quinten Timber zijn plekje op het middenveld overnemen. Dat is de overtuiging van Wesley Sneijder, zo blijkt maandagavond bij Veronica Offside.

De Jong moest zondagavond in het duel tussen Real Madrid en FC Barcelona nog voor het rustsignaal het veld verlaten. Een duel om de bal met Federico Valverde werd de enkel van de Oranje-international fataal.

De Jong schreeuwde hij het uit van de pijn en moest direct vervangen worden. Pedri kwam binnen de lijnen, terwijl De Jong per brancard naar binnen ging.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Het eventueel ontbreken van de voormalig Ajacied zou een flinke aderlating zijn voor Ronald Koeman, zo weet Sneijder. "Een bondscoach wil naar een vast elftal toewerken, dus dan ga je niet wachten op iemand", aldus de oud-prof.

"Dan zal je dus misschien met een andere opstelling aan het toernooi beginnen", oppert Sneijder een mogelijke reserverol van De Jong. De recordinternational wordt vervolgens gevraagd naar wie het ontstane gat op het middenveld van het Nederlands elftal dan moet opvullen.

"Ik ben gecharmeerd van Timber", reageert Sneijder adequaat. "En hij heeft gisteren (in de bekerfinale van zondag, red.) in de tweede helft weer laten zien waarom. Hij heeft Feyenoord bij de hand genomen, hij was fantastisch in de tweede helft."

"Aan het begin van het seizoen was Timber nog niet zover als dat hij nu is. Vorig jaar was-ie warm aan het draaien en hij heeft zichzelf doorontwikkeld. Ik had hem getipt als de verrassing van dit seizoen en dat is aardig uitgekomen", besluit Sneijder.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties