Ruud Gullit dodelijk voor de KNVB en Dick Advocaat: ‘Flikker op!’

Woensdag, 8 juni 2022 om 13:35 • Laatste update: 13:57

Ruud Gullit heeft zich in een interview in het magazine Helden keihard uitgelaten over de KNVB en het beleid rondom donkere trainers. De oud-international vindt dat donkere trainers in Oranje nog steeds geen eerlijke kans krijgen. Onlangs werd Edgar Davids aangesteld als assistent-bondscoach na het vertrek van Henk Fraser. “Donkere spelers mogen alleen assistent worden, flikker op!”, aldus Gullit in niet mis te verstane bewoordingen.

Gullit begon over het onderwerp na een vraag over het vertrek van Fraser. Laatstgenoemde vertrok eerder dan gepland als assistent bij Oranje vanwege zijn nieuwe functie als hoofdtrainer bij FC Utrecht. Hij werd vervangen door Davids. “Goed dat jullie daarover beginnen”, zegt Gullit in het interview. “Mij bekruipt het gevoel dat ze dachten na het vertrek van Henk Fraser: we moeten wel weer iemand hebben die donker is. Sorry hoor, maar ik kan er niks aan doen dat dit gevoel bij mij overheerst”, haalt Gullit uit naar de KNVB.

Zelf was Gullit ook een tijdje assistent-trainer bij het Nederlands elftal. Dick Advocaat was in die tijd hoofdtrainer, maar Gullit was niet tevreden over de werkzaamheden die hij mocht uitvoeren. “Heb ik trainingen gegeven bij Advocaat? Nee! Soms dacht ik bij Advocaat wel eens stiekem: zou hij me een keer training laten geven? Maar hij liet me zien dat hij me in principe niet nodig had voor mijn expertise, hij liet mij alleen tussen de spelers staan”, concludeert de oud-voetballer. Hij ziet bij Davids hetzelfde gebeuren. “Wat gaat Davids doen? Ik heb alweer gelezen dat hij tussen de spelers moet gaan staan.”

Gullit zit in de commissie Mijnals. Die commissie zet zich in om discriminatie bij de KNVB tegen te gaan. Zelf vindt de 59-jarige Amsterdammer dat ze bij de voetbalbond nog een lange weg te gaan hebben. “Als ik naar de KNVB kijk zijn er nu wel meer vrouwen, maar niet meer zwarten. Dat is toch heel apart. Want we willen allemaal gelijke kansen voor iedereen. Maar als die kans zich dan voordoet zijn er meteen mensen die zeggen: ‘Ja maar je moet wel de kwaliteit hebben.’ Dat vind ik zo erg, dat klinkt bijna alsof men wil zeggen dat donkere mensen geen kwaliteit hebben. Dat vind ik heel kwalijk.”