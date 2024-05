Sherida Spitse zorgt voor zinderend slot van titelstrijd FC Twente en Ajax

FC Twente Vrouwen is nog geen kampioen van Nederland. De koploper in de Azerion Vrouwen Eredivisie verloor woensdag met 2-0 op bezoek bij Fortuna Sittard en zag nummer twee Ajax met 2-1 winnen van PSV. Sherida Spitse hield de Amsterdamse titeldroom levend met een benutte strafschop in de slotfase. Twente, dat op 11 mei alsnog kampioen kan worden tegen Telstar, staat nu nog maar twee punten voor op Ajax.

Twente leek kort voor rust de zo gewenste 0-1 te maken. Elena Dhont gaf haar bewaker echter een duwtje bij haar rake kopbal, waardoor de treffer werd geannuleerd. Aan de andere kant schreeuwde Fortuna om een strafschop toen Féli Petra Delacauw onderuit werd gehaald door Wieke Kaptein. De bal kwam ondanks protesten niet op de stip te liggen.

Het voor de titel vechtende Twente zakte na rust door de ondergrens en Fortuna profiteerde daar optimaal van. Tessa Wullaert haalde van binnen de zestien uit en zag de bal in de verre hoek verdwijnen: 1-0. Ondertussen maakte PSV gelijk tegen Ajax, waardoor Twente virtueel kampioen was, ondanks de achterstand.

Twente keek zelf tegen een 2-0 achterstand aan met nog twaalf minuten op de klok. Na een vlotte aanval kopte Delacauw namelijk raak. Nog steeds geen ramp voor de Tukkers, al kwam daar zes minuten voor het einde verandering in. Spitse benutte een strafschop namens Ajax en houdt daarmee de kampioensdroom van haar elftal in leven. De Amsterdammers sluiten het seizoen af op 11 mei op bezoek bij ADO Den Haag.

Stelt Tessa Wullaert - wie anders - het Twente-feestje nog even uit? ??#fortwe — ESPN NL (@ESPNnl) May 1, 2024

Fortuna Sittard Vrouwen - FC Twente Vrouwen 2-0

