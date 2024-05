Chris Woerts ziet Ajax ‘hele goede keuze maken’ op bestuurlijk vlak

Menno Geelen wordt later deze maand benoemd als nieuwe algemeen directeur van Ajax. Dit weet sportmarketeer Chris Woerts woensdagavond te onthullen in Vandaag Inside. Geelen trad in 2010 in dienst bij Ajax en was de afgelopen acht jaar als commercieel directeur verbonden aan de Amsterdamse club.

"Toch wel een leuk nieuwtje voor de Ajax-supporters. Want ze hebben een hele moeilijke tijd gehad", opent Woerts met een kwinkslag. "Maar Menno Geelen is de beoogd algemeen directeur."

Johan Derksen is niet bijster onder de indruk van de onthulling van Woerts. "Dat weet iedereen al. Dat zei Valentijn (Driessen, red.) gisteren al,", aldus De Snor. "Hij zou worden voorgedragen, maar het is nu definitief. Hij wordt waarschijnlijk op 21 mei benoemd", countert de sportmarketeer direct.

"Ajax wil geen buitenstaanders. Ze zijn klaar met Jan van Halst en Michael van Praag", weet Woerts eveneens te onthullen. Wilfred Genee zit op één lijn met Derksen en vindt de onthulling van Woerts ook niet erg opvallend.

"Hij (Geelen, red.) wordt gewoon doorgeschoven. Dat is toch niet zo schokkend?", vraagt de presentator zich af. "Dat vind ik wel schokkend. Hij zei twee jaar geleden 'nee' tegen de functie. Toen kon hij ook algemeen directeur worden", brengt Woerts vervolgens in herinnering.

"Hij is zeer gewaardeerd binnen Ajax. Commercieel staat het als een huis. Van de week is de deal met uitzendbureau Olympia nog bekendgemaakt. Hij staat zeer hoog aangeschreven bij Ajax."

"Menno is een goede gozer en het is een hele goede keuze van Ajax", aldus Woerts over de beoogde nieuwe algemeen directeur in de Johan Cruijff ArenA.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste Ajax-nieuws? Word nu lid van het Ajax Zone WhatsApp-kanaal!



Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties