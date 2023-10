Gullit mist naam: ‘Onze beste spits is er niet bij! We hebben hem al in huis’

Dinsdag, 17 oktober 2023 om 09:04 • Noel Korteweg • Laatste update: 09:42

Ruud Gullit vindt dat Luuk de Jong de beste spits voor het Nederlands elftal zou zijn. Dat zegt de oud-middenvelder bij Rondo op Ziggo Sport. De 33-jarige aanvoerder van PSV stelt zich sinds maart niet meer beschikbaar voor Oranje omdat hij zich wil focussen op zijn club en tijd wil doorbrengen met zijn jonge gezin tijdens de interlandperiodes. Gullit denkt dat er een andere reden is. “Tuurlijk, dat zou ik ook zeggen.”

Ronald Koeman posteerde Wout Weghorst maandagavond in de spits op bezoek bij Griekenland (0-1). De rechtspoot van TSG Hoffenheim speelde niet zijn beste wedstrijd in het shirt van Oranje en miste in de eerste helft een strafschop. Aan de tafel van Rondo wordt het ‘spitsenprobleem’ besproken. “De beste spits is er niet bij”, begint Gullit. “De Jong! Hij is de allerbeste spits.”

De analyticus denkt dat De Jong heeft bedankt voor Oranje omdat Weghorst boven hem staat in de pikorde. “Dat denk ik wel. Ik denk dat De Jong gezegd heeft: ‘Als je voor Weghorst kiest, dan hoef ik niet meer te komen.’” Presentator Wytse van der Goot zegt vervolgens dat De Jong tijd met zijn gezin wil doorbrengen tijdens de interlandperiodes. “Tuurlijk, dat zou ik ook zeggen”, reageert Gullit.

“Hij is gewoon een goede spits. Je kan hem niet vergelijken met Weghorst. Kom op”, zegt hij stellig. “Als je bij FC Barcelona zó kan spelen... Hij heeft het overal goed gedaan. Nu bij PSV is hij ook weer bepalend. Kom op. Dat kan je niet vergelijken met Weghorst. De Jong kan écht iets meer, hoor. Sorry.” Gullit vindt dat Koeman een kop koffie met de aanvoerder van PSV moet gaan drinken.

“De Jong is echt een geweldige speler en het is je beste spits. Het is de allerbeste spits die we hebben. Kan jij een andere noemen? Nee. Dan zou ik toch met De Jong gaan praten en zeggen: ‘Ben je beschikbaar als het EK komt? Kom op. Ik heb je nodig.’” De oud-middenvelder van onder meer AC Milan wijst naar het nationale elftal van Frankrijk. “Die hebben Olivier Giroud en die heeft alle wedstrijden gespeeld. Hij heeft geen goal gemaakt, maar werd wel wereldkampioen (in 2018, red.). En waarom? Omdat het belangrijk was dat hij daar stond.”

Aan tafel worden dan de namen van Memphis Depay en Cody Gakpo genoemd. “Depay is geen spits. Gakpo is ook geen spits”, is Gullit duidelijk. “Kijk, als je op de counter gaat spelen, heb je niet zoveel aan De Jong. Als je aanvallend speelt, dan heb je alles aan hem. Dus wat ga je doen?” Marco van Basten sluit zich deels aan bij zijn collega en oud-teamgenoot. “Ik vind De Jong ook beter dan Weghorst in zijn totaliteit. Alleen De Jong zegt zelf af. Dat is een beetje vreemd, natuurlijk.”

“Uiteindelijk moet je verder. Ik ben eigenlijk wat meer gecharmeerd van bewegelijke spitsen. Zeker op het hoge niveau van EK’s. Je zal misschien met Gakpo of Donyell Malen iets moeten doen.” Khalid Boulahrouz haakt in: “Malen heeft voordat hij naar Borussia Dortmund ging even in de spits gespeeld bij Oranje. Toen deed hij het redelijk aardig, al maakte hij de kansen niet af. Hij werd wel goed gelanceerd, liep goed weg, is klein, behendig en snel.” “We hebben hem al in huis”, doelt Gullit op De Jong terwijl hij in zijn handen klapt. “We hebben hem toch al?”