Schouten lovend: ‘Zonder hem was ik niet in het profvoetbal terechtgekomen’

Vrijdag, 20 oktober 2023 om 07:18 • Wessel Antes

Jerdy Schouten voelt zich thuis bij PSV. Dat zegt de 26-jarige middenvelder, die deze zomer voor 12 miljoen euro overkwam van Bologna, in gesprek met journalist Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. Schouten is onder trainer Peter Bosz direct een belangrijke kracht geworden in het Philips Stadion, maar heeft zijn profcarrière vooral te danken aan één oefenmeester: Aleksandar Rankovic.

Schouten is tevreden over de start van PSV, maar aast op meer. “We willen in de Eredivisie nu doorpakken en internationaal moet er nog een tandje bij. Ik voel me klaar voor het blok dat gaat komen en heb het lichaam rust kunnen geven.”

De rechtsbenige controleur begint steeds meer naam te maken in Nederland. “Ik kon een paar maanden geleden nog rustig over straat in Eindhoven zonder dat ook maar iemand me kende”, aldus Schouten, voor wie een profcarrière niet altijd aannemelijk was. “Zeker niet zelfs. Als ik naar mezelf van vroeger kijk, was ik een beetje lui. Ik wilde graag op nummer 10 spelen. Trucjes doen, lekker op techniek spelen.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De enkelvoudig international van Oranje is een andere voetballer geworden. “Dat je heel veel kunt doen als een bal verloren gaat, heb ik pas op latere leeftijd echt geleerd. Nu haal ik daar ook enorm veel plezier uit”, stelt Schouten, die het niet gek vindt dat PSV hem pas in de Serie A opgepikt heeft. “Ik zat bij ADO Onder 19 niet eens in de top tien van mijn elftal. Ik was ook klein, als gezegd een beetje lui en denk dat ze dat meer zagen dan de dingen die ik wel goed deed.”

Het kantelpunt in Schoutens loopbaan kwam door Rankovic, die hem buiten het verdedigen om belangrijke lessen leerde. “Hij maakte van mij voor het eerst een topsporter en wond nergens doekjes om. Zonder hem was ik inderdaad misschien niet eens in het profvoetbal terechtgekomen. Zo zie je maar hoe afhankelijk je soms van iets of iemand kunt zijn.”

Schouten, die in Eindhoven tot medio 2028 vastligt, is sinds zijn komst naar PSV volgens Transfermarkt al 4 miljoen euro in waarde gestegen. De Duitse website schat zijn huidige marktwaarde op 16 miljoen euro. Vele analytici, waaronder Ruud Gullit, hopen op een nieuwe kans voor Schouten in Oranje.

De in Hellevoetsluis geboren controleur kwam tot dusver 674 speelminuten in actie voor PSV, verdeeld over 9 optredens. Bosz gebruikt Schouten voornamelijk als ‘6’, al startte hij in vier wedstrijden als centrumverdediger. In de opbouw is Schouten nu al onmisbaar voor PSV, dat na acht wedstrijden nog altijd foutloos is in de Eredivisie.