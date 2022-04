Ten Hag belachelijk gemaakt om Engels: ‘Dat toontje en kabouterhoofd erbij...’

Dinsdag, 26 april 2022 om 10:42

Erik ten Hag gaat het als toekomstig manager van Manchester United in Engeland lastig hebben met zijn communicatie, zo stellen de analisten bij Vandaag Inside vast. René van der Gijp en Valentijn Driessen suggereren lacherig dat Ten Hag met zijn gebrekkige Engels een imitatie van Carlo Boszhard is. Derksen geeft bovendien aan dat de spelers van Manchester United de oefenmeester niet serieus gaan nemen door zijn toon en uitstraling.

Presentator Wilfred Genee introduceert een fragment van Ten Hag voorafgaand aan de bekerfinale tegen PSV waarin hij vragen van de Engelse pers beantwoordde. De Ajax-trainer gaf destijds aan dat hij nog bezig was met Ajax en niet met United, maar deed dit met zichtbare moeite. Van der Gijp en Driessen kunnen hun lach niet inhouden tijdens het fragment. “Dit is echt Carlo Boszhard”, zegt Driessen. Boszhard imiteerde Ten Hag in het verleden al meerdere keren in het RTL 4-programma de TV Kantine. “Als hij een bespreking gaat geven in het Engels liggen de spelers over de grond te rollen van het lachen”, voegt Van der Gijp al lachend toe.

Ook Derksen ziet Ten Hag struikelen over zijn woorden. “Hij gaat een weekje naar de nonnen in Vught, maar ik zou er drie weken van maken. Hij probeert het wel, slechter dan Louis van Gaal zal hij het waarschijnlijk niet kunnen doen.” De huidige bondscoach van het Nederlands elftal was tussen 2014 en 2016 actief bij Manchester United en kreeg vaak de lachers op zijn hand wanneer hij in gebrekkig Engels vragen van de pers beantwoordde.

Derksen denkt dat Ten Hag een probleem zal hebben om zijn boodschap over te brengen op zijn spelers in Engeland. "Misschien dat hij inhoudelijk wel goed communiceert, maar dat toontje en het kabouterhoofd erbij. Als ze hem blauw maken is het een smurf”, zegt hij gekscherend. Ook van de prestaties van Ten Hag is Derksen niet onder de indruk. “Je moet relativeren, ik zeg altijd: De trainer van PEC Zwolle had bij Ajax ook bovenaan gestaan. Hij heeft geluk dat hij op het juiste moment daar trainer is en dan ben je plotseling een toptrainer. Iedere Eredivisie-trainer zou met Ajax bovenaan staan, zo logisch is dat."