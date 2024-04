‘Noodzakelijk dat Van Praag Van Gaal vandaag nog vraagt als trainer van Ajax’

Louis van Gaal is inderdaad de ideale kandidaat voor het trainerschap bij Ajax, zo oordeelt Hugo Borst maandag in zijn column voor het Algemeen Dagblad. De journalist zit wat dat betreft op een lijn met Andries Jonker, die de voormalig bondscoach zondag in NOS Langs de Lijn naar voren schoof als nieuwe coach van de Amsterdammers.

Borst komt in zijn bijdrage van maandag met tien redenen waarom Van Gaal geschikt is om deze zomer het stokje over te nemen van John van 't Schip. "Wie anders?", vraagt de journalist zich hardop af. "Hij is de Nederlandse trainer met de meeste statuur en het meeste charisma."

In de optiek van Borst is Van Gaal op fysiek vlak in staat om bij Ajax dagelijks op het veld te staan. "Het gaat qua gezondheid heel goed met Louis (zeer belangrijk). Truus gaat niet dwarsliggen (even belangrijk)" zo benadrukt de columnist, die Van Gaal totaal niet geschikt vindt voor een rol op de achtergrond.

"Een adviseursrol - zoals nu - past totaal niet bij hem. Louis moet leidend zijn." Een eventuele aanstelling van Van Gaal wordt volgens een groot deel van Ajax toegejuicht, zo oordeelt Borst. "De achterban van Ajax heeft geen bezwaren tegen Van Gaal."

Borst verwacht geen problemen tussen Van Gaal en Alex Kroes, de geschorste algemeen directeur. "Louis wil dolgraag samenwerken met Kroes (en vice versa). Van Gaal heeft geen vijanden in de bestuursraad. Belangrijk omdat de bestuursraad de baas is over de raad van commissarissen (lees: Van Praag)."

Van Gaal kent de commissarissen Michael van Praag en Danny Blind al heel lang en heeft met beide heren een zeer goede band. "Hij is ook goed met Marijn Beuker (de vervanger van Mislintat) en Menno Geelen (commercieel directeur). En elke andere gewenste trainer is of te licht of heeft geen interesse in Ajax."

Borst sluit zijn column af met een oproep aan Van Praag. "In het belang van Ajax en het Nederlands voetbal is het noodzakelijk dat a) Van Praag vandaag nog vraagt aan Louis van Gaal om voor één jaar trainer te worden van Ajax en zodoende orde te scheppen. En dat b) Van Praag de schorsing van Kroes nu herroept. Met deze twee ingrepen redt Van Praag tevens zijn eigen hachie."