Het Parool: Michael van Praag gaat spoedig vertrekken bij Ajax

Michael van Praag zal binnenkort terugtreden uit de Raad van Commissarissen van Ajax, zo maakt Het Parool donderdag bekend. Eerder kondigen Annette Mosman, Georgette Schlick en Cees van Oevelen hun vertrek al aan, en snel zullen ook Leo van Wijk en Van Praag aftreden. Danny Blind en Louis van Gaal zullen wel bij Ajax blijven.

De berichtgeving volgt na het officieuze nieuws dat Alex Kroes terugkeert bij Ajax. Hij komt niet terug als algemeen directeur, maar gaat de rol van technisch directeur vervullen in Amsterdam.

Dat heeft Kroes mede te danken aan de volle steun van de bestuursraad bij Ajax, die grootaandeelhouder is van de club. De bestuursraad vindt tegelijkertijd dat de RvC steken heeft laten vallen, zo blijkt uit een bericht aan leden van de vergadering, die later op de donderdag zou plaatsvinden.

In het bericht staat onder meer dat de bestuursraad ‘blij’ is met de terugkeer van Kroes en ‘niet voorbij wil gaan aan de oorzaak van alle ontwikkelingen’. Met de terugkeer van Kroes is het nog altijd niet rustig binnen Ajax, want binnen de RvC moet nog schoon schip gemaakt worden.



De RvC zou een zeer zwakke indruk hebben achtergelaten op de bestuursraad. Niet alleen het besluiteloosheid rond Kroes wordt als misser gezien, maar ook met de presentatie van het KPMG-rapport over Mislintat heeft de RvC geen punten gescoord.

Het Parool weet dat er ‘achter de schermen’ druk wordt gezocht naar vervangingen van de huidige RvC-leden. Mosman Schlick en Van Oevelen kondigden afgelopen week hun vertrek al aan.

“Naar verwachting zullen ook voorzitter Michael van Praag en Leo van Wijk binnen afzienbare tijd de RvC verlaten. Voor RvC-lid Danny Blind wordt waarschijnlijk een uitzondering gemaakt: hij mag blijven. Datzelfde geldt voor Louis van Gaal, de technisch adviseur van de RvC”, zo schrijft de krant.

