Louis van Gaal naar voren geschoven om ‘treinramp’ bij Ajax te voorkomen

Louis van Gaal is de aangewezen persoon om een brug te bouwen tussen de Raad van Commissarissen (RvC) en de bestuursraad van Ajax, zo is de overtuiging van Het Parool. Om een einde te maken aan de bestuurlijke crisis in de Johan Cruijff ArenA moet er volgens de krant een gesprek tussen de twee organen van Ajax en de huidig technisch adviseur van de RvC zou de juiste man zijn om dit te bemiddelen.

De bestuursraad en de RvC staan lijnrecht tegenover elkaar inzake het dossier-Alex Kroes. De algemeen directeur werd geschorst vanwege vermoedelijk handelen met voorkennis vlak voor zijn aanstelling.

Al snel na het schorsen sprak de bestuursraad van Ajax zich uit tegen de straf van Kroes en gaf het aan dat de directeur terug moet keren, desnoods in een andere rol. RvC-voorzitter Michael van Praag ziet dat allerminst zitten.

Van Gaal zou dus geschikt zijn om te bemiddelen tussen Van Praag en Kroes. Dat kan volgens het dagblad beter gisteren dan vandaag gebeuren.

"Hoewel de bestuursraad en Kroes aansturen op een gezamenlijke ontmoeting met de RvC, heeft de RvC dat tot dusverre afgehouden", schrijft Het Parool woensdag. "Van Gaal heeft een goed profiel om de partijen aan tafel te krijgen. Hij is een persoonlijke vriend van Van Praag, en in Portugal woont Van Gaal op enkele kilometers van RvC-lid (Leo, red.) Van Wijk. Ook werkte hij ‘in stilte’ al samen met Kroes."

"Hoe langer de patstelling duurt, hoe meer de situatie gaat lijken op een treinramp in slow motion. De bestuursraad is immers grootaandeelhouder van de proftak waarop de RvC toezicht houdt. Zodoende kan de bestuursraad de complete RvC naar huis sturen."

"Mocht de aankomende ledenvergadering geen oplossing bieden, dan is de volgende halte richting de treinramp de aandeelhoudersvergadering van 21 mei. De RvC is van plan dan het ontslag van Kroes te effectueren, terwijl de bestuursraad daar het voortouw kan nemen tot het opblazen van de rvc," besluit Het Parool

