Marc Overmars wordt nieuwe technisch directeur Antwerp

Maandag, 21 maart 2022 om 12:32 • Tom Rofekamp • Laatste update: 14:01

Marc Overmars wordt de nieuwe technisch directeur van Antwerp, zo meldt De Telegraaf en diverse Belgische media. De ex-directeur voetbalzaken van Ajax, die in Amsterdam opstapte vanwege grensoverschrijdend gedrag bij meerdere vrouwen, gaat naar verluidt een meerjarig contract tekenen in België. Overmars zal vandaag nog gepresenteerd worden.

Antwerp, dat momenteel op een derde plaats in de Pro League staat, beschouwt het omstreden gedrag van Overmars als een privékwestie. De club neemt de beslissing de oud-linksbuiten aan te nemen vooral op basis van zijn prestaties in technische zin. Sinds zijn aanstelling bij Ajax in 2013 boekte Overmars als directeur voetbalzaken een positief transferresultaat van 350 miljoen euro en wist de club onder meer de finale van de Europa League en de Champions League te behalen.

Het hyperambitieuze Antwerp speelde vijf jaar geleden nog op het tweede niveau in België. Toen de club aan het eind van het seizoen 2016/17 promoveerde naar de Pro League, nam Paul Gheysens - een van de allerrijkste mensen in België - Antwerp over. Gheysens investeerde sinds de overname al omstreeks zeventig miljoen euro in de club en onder zijn hoede werd eind 2020 al de Belgische beker gewonnen.

Overmars neemt het stokje over van Luciano D'Onofrio, die tot vorig jaar zomer verantwoordelijk was voor het transferbeleid bij Antwerp. Volgens transfermarktexpert Fabrizio Romano is Overmars al in België om de deal te beklinken. De oud-linksbuiten van onder meer Ajax, Arsenal en Barcelona wacht nog altijd uitspraak af van het Instituut Sportrechtspraak in de zaak over zijn grensoverschrijdende gedrag richting vrouwen binnen Ajax. Overmars zou onder meer dickpics hebben verstuurd en stalkerige toenijgingen hebben vertoond.