‘Potter houdt vast aan speerpunten, waardoor deal met Ajax mogelijk klapt’

Het is nog maar de vraag of Graham Potter met ingang van komend seizoen hoofdtrainer van Ajax is. Voetbal International meldt zondag namelijk dat beide partijen er voorlopig niet uitkomen tijdens de onderhandelingen. De leiding van Ajax heeft met de Italiaan Francesco Farioli een plan-B achter de hand.

Bovengenoemd medium meldt dat Ajax en Potter (48) al enige weken met elkaar praten en dat er sprake is van wederzijds respect. Het financiële plaatje vormt voorlopig echter een struikelblok. Daarnaast is er nog geen akkoord over de invulling van de technische staf en de zeggenschap van Potter wat betreft het transferbeleid van Ajax.

Voor Potter zijn dat speerpunten tijdens de gesprekken en het lijkt er niet op dat hij en zijn assistenten bereid zijn om concessies te doen. Aan de andere kant wil Ajax, zoals in de afgelopen jaren wel vaak het geval was, geen afbreuk doen aan de principes om Potter naar Amsterdam te kunnen halen. Derhalve is een definitief akkoord tussen club en coach nog niet in zicht.

Ajax wil doorpakken

Ajax is in ieder geval niet bereid om nog eens weken met Potter te praten, voegttoe. Mocht er geen doorbraak komen, dan schakelt men door naar Farioli. Een delegatie van Ajax was onlangs in Zuid-Frankrijk voor een kennismakingsgesprek met de trainer van OGC Nice. De Italiaan lijkt wel oren te hebben naar een avontuur in Nederland.

Voor de ambitieuze Farioli is het pas zijn derde seizoen als hoofdtrainer. De jonge trainer deed in Turkije ervaring op bij Karagümrük en Alanyaspor en is sinds medio 2023 verbonden aan Nice, waar zijn contract nog ruim een jaar doorloopt. De Zuid-Fransen staan momenteel vijfde in de Ligue 1 en hebben nog een kleine kans op Champions League-voetbal.

Twee kandidaten

Volgens clubwatcher Mike Verweij vanzijn Potter en Farioli de twee overgebleven kandidaten voor Ajax. Pas op het moment dat beide namen niet haalbaar blijken, komen andere trainers in beeld. De journalist beweert zelfs dat de Amsterdammers ernaar streven de naam van de nieuwe coach komende week bekend te maken.

Erik ten Hag, die werd gezien als droomkandidaat, lijkt inmiddels vergeten. “De clubleiding beseft dat de terugkeer van de Tukker een lastig verhaal wordt. Donderdag lekte uit dat hij bij Manchester United mag blijven. Ajax rest niets anders dan te kiezen uit de twee overgebleven kandidaten, Graham Potter en Francesco Farioli. Pas als zij niet haalbaar zijn, komen andere trainers in beeld”, zo schreef Verweij zaterdag in de ochtendkrant.

