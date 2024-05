Ziggo onderbreekt Girona - Barcelona vanwege Dodenherdenking: kijkers woedend

Op 4 mei is het Nationale Dodenherdenking in Nederland, en is men vanaf 20:00 uur twee minuten stil. Daar hield ook Ziggo Sport zaterdagavond rekening mee. Tijdens de LaLiga-wedstrijd tussen Girona en FC Barcelona (4-2) werd er vlak voor 20:00 uur overgeschakeld naar de Dam in Amsterdam, waar op dat moment de Dodenherdenking bezig was.

De tweede helft van Girona - Barcelona was zo’n tien minuten bezig, toen onder in beeld de volgende tekst kwam te staan op Ziggo Sport: “Vandaag zijn we om acht uur twee minuten stil. We herdenken daarmee alle oorlogsslachtoffers van de Tweede Wereldoorlog uit het toenmalige Koninkrijk der Nederlanden, de slachtoffers die vielen tijdens de koloniale oorlog in Indonesië, en de slachtoffers die daarna vielen tijdens oorlogs- en vredesoperaties waarbij Nederland betrokken was. Wij zullen onze reguliere programmering hiervoor om 19:55u onderbreken.”

Barcelona stond op dat moment met 1-2 voor. Niet veel later werd er overgeschakeld naar de studio, waar presentator John van Vliet nogmaals aankondigde dat er tijdelijk overgeschakeld zou worden naar de Dam.

Een minuut of tien later werd de uitzending van Ziggo Sport weer hervat. “Dat was de Dodenherdenking vanaf de Dam in Amsterdam. Hier gaat het, en dat voelt een beetje raar, toch verder met live voetbal, en keren we terug naar het duel tussen Girona en Barcelona”, aldus Van Vliet.

Vervolgens werd eerst nog kort getoond wat er tijdens de onderbreking was gebeurd in Girona: twee doelpunten voor de thuisploeg, waardoor Girona plots met 3-2 aan de leiding ging. Daarna werd er weer live verbinding gemaakt met de wedstrijd en commentator Sierd de Vos.

Op X zijn er verschillende kijkers die klagen, omdat ze twee doelpunten hebben moeten missen vanwege de beelden van de Nationale Dodenherdenking die Ziggo Sport uitzond. “Ziggo, waar ben je mee bezig man, laat me m’n voetbal kijken”, schrijft iemand. “Dank je #Ziggo voor de dodenherdenking op alle sportkanalen. 2 doelpunten gemist”, zegt een ander.

Toch kan de zender ook op complimenten rekenen op hetzelfde sociale medium. Zo schrijft iemand: “Netjes dat ze op Ziggo Sport er even uitgaan voor de dodenherdenking.”

Girona won het duel uiteindelijk overigens met 4-2, waardoor het zeker is van Champions League-voetbal. Door het puntenverlies van Barcelona verzekerde Real Madrid zich bovendien van de 36ste landstitel.

Twee goals gemist door jullie zogenaamde correcte gedrag thanks tering nerds @ZiggoSport — far (@farlitoslime) May 4, 2024

Dank je #ziggo voor de dodenherdenking op alle sport kanalen. 2 doelpunten gemist — just.in (@jadvdven) May 4, 2024

Dus Ziggo gaat gewoon overschakelen naar dodenherdenking zo?! Ik ben Barca aan t kijken bon die dodenherdenking man — ay (@hmidou5h) May 4, 2024

Netjes dat ze op @ZiggoSport er even uit gaan voor dodenherdenking — Mrs.Callen-McGarrett (@Ilse_Futbolista) May 4, 2024

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties