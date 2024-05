De Telegraaf en Romano weten het zeker: Van Bommel vertrekt bij Royal Antwerp

Mark van Bommel stopt na dit seizoen bij Royal Antwerp, zo bevestigen Fabrizio Romano en De Telegraaf in navolging van eerdere berichtgeving van het Algemeen Dagblad. Bronnen binnen Antwerp hebben tegenover De Telegraaf bevestigd dat de 47-jarige oefenmeester na dit seizoen vertrekt bij the Great Old. Romano weet dat het nieuws 'binnen enkele dagen' naar buiten wordt gebracht door Antwerp.

Van Bommel kende een indrukwekkend debuutseizoen in België. Antwerp pakte de landstitel, de beker en kwalificeerde zich voor de groepsfase van de Champions League. Dit seizoen vallen de sportieve prestaties echter tegen.

Antwerp verloor vijf van de laatste zes wedstrijden, waardoor de landstitel definitief uit zicht is. Van Bommel ligt nog tot volgend jaar zomer vast in het Bosuilstadion, maar gaat dus eerder dan gepland vertrekken.

De Nederlandse trainer kan de campagne nog enige glans geven door volgende week in de bekerfinale af te rekenen met Union Sint-Gillis. Valentijn Driessen gaf onlangs in de podcast Kick-off van De Telegraaf al aan dat Van Bommel het niet meer naar zijn zin heeft bij Antwerp. Ook Marc Overmars zou in zijn kielzog vertrekken.

"Van Bommel gaat weg, en volgens mij Overmars ook", zei Driessen. "Die zijn klaar daar. Die voorzitter (Paul Gheysens, red.) heeft zoveel financiële problemen, die kan zijn afspraken niet meer nakomen."

"Bij Duitsland - Nederland kwamen Mike (Verweij, red.) en ik een verslaggever van Het Laatste Nieuws tegen en die zei al dat dat in de pijpleiding zat. Van de week hoorde ik dat het einde verhaal is", aldus Driessen.

Genoemd bij AC Milan

meldde enkele weken geleden dat Van Bommel op de nominatie staat om het stokje van Stefano Pioli over te nemen bij AC Milan. De 79-voudig international van het Nederlands elftal speelde tussen 2011 en 2012 exact vijftig wedstrijden voor de Italianen.

