Nijland spreekt zich uit: ‘De Marc Overmars-kwestie, daar vind ik ook wat van’

Hans Nijland wil bondsvoorzitter worden van de KNVB. De voormalig algemeen directeur van FC Groningen was daar tot voor kort helemaal niet mee bezig, maar de eventuele benoeming van de Amsterdamse politiechef Frank Paauw veranderde alles. Nijland neemt de laatste stand van zaken door met Voetbal International.

Voor Nijland begon het voorzitterschap pas echt te leven op 20 maart. "Fabian Nagtzaam belde. De voorzitter van de supportersvereniging van Ajax. Ik heb een uitgeverij en dacht dat hij misschien interesse had om het Ajax-magazine bij ons te laten maken. En niet om te verzoeken of de verzamelde supportersverenigingen mij mochten voordragen als kandidaat bij de KNVB."

Het belletje naar Nijland kwam er vanwege de situatie rondom Paauw, door de selectiecommissie van de KNVB aangemerkt als enige kandidaat. Dat was tegen het zere been van veel supporters, omdat Paauw al eens opperde om uitsupporters voortaan thuis te laten als ze zich misdragen. "Thuis heb ik het functieprofiel eens goed doorgelezen en mijn vrouw Marieke had al door dat mijn hart er sneller door ging kloppen. Zij vond: gewoon doen."

Overmars

Nijland weet dat hij een hoop op zijn bord krijgt, mocht de KNVB daadwerkelijk met hem in zee gaan. "De Marc Overmars -kwestie, daar vind ik ook wat van", vervolgt de doorgewinterde bestuurder zijn relaas. "Vooropgesteld: ik ga niks bagatelliseren. Hij is bij Ajax ontslagen, hard aangepakt in de publiciteit en geschorst in Nederland. Allemaal terecht en de slachtoffers hebben daarmee ook enige genoegdoening gehad."

"Wat ik dan niet goed begrijp, is dat de FIFA daar een jaar later nog eens met een beroepsverbod voor de hele wereld overheen komt. Wie is nou de FIFA — de organisatie die WK’s toewijst aan landen waar mensenrechten in zeer ernstige mate worden geschonden — om anderen aan te spreken op hun morele kompas?", vraagt Nijland zich hardop af. "Dat ik zeg wat ik vind van de FIFA, zal wellicht niet iedereen met me eens zijn."

Nijland vergelijkt de strijd om de voorzittershamer in Zeist met de voortslepende kabinetsformatie. "Geert Wilders zet zijn ene na de andere punt in de ijskast. Persoonlijk vind ik het prima dat hij een stuk gematigder is geworden, maar ik kan me goed voorstellen dat zijn kiezers denken: Waar is de echte Wilders gebleven?"

Concurrenten

De Groningse bestuurder houdt er ondanks zijn ambities rekening mee dat de KNVB kiest voor Paauw of Jeanet van der Laan, de tweede concurrent. "Ik leg mijn kop niet op het hakblok. Als de uitkomst is dat het voetbal graag met Jeanet of Frank in zee wil, ben ik de eerste die ze daarmee feliciteert. Dan ben ik dankbaar voor de steunbetuigingen die ik heb gekregen en ga ik door met het prachtige leven dat ik nu heb."