Messi steelt de show en breekt twee records tijdens zesklapper Inter Miami

Lionel Messi was in de nacht van zaterdag op zondag weer eens in bloedvorm voor Inter Miami FC. De 36-jarige scoorde en gaf maar liefst vijf assists in de met 6-2 gewonnen thuiswedstrijd tegen New York Red Bulls. Collega-aanvaller Luis Suárez produceerde een hattrick en bereidde tevens een doelpunt voor.

Inter Miami won dus met ruime cijfers, maar halverwege het duel in het Lockhart Stadium leek het daar nog helemaal niet op uit te draaien. Dante Vanzeir opende de score na een halfuur, waardoor de bezoekers uit New York met een 0-1 voorsprong gingen rusten. Na rust kwam Red Bulls er echter niet meer aan te pas.

Kort na de hervatting had Messi een fraaie assist in huis op Matías Rojas, die beheerst de 1-1 binnentikte. Slechts twee minuten later profiteerde Messi zelf optimaal van geschutter in de defensie van New York Red Bulls: 2-1. Met een uur spelen op de klok wist Messi de ingevallen Rojas opnieuw te bereiken en de aanvallende middenvelder uit Paraguay liet niet na om zijn tweede goal te maken: 3-1.

?? Highlights | Watch all the goals of the night here: https://t.co/437gKM8QyX pic.twitter.com/ZuoCmnEta1 — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) May 5, 2024

Daarmee was het verzet van de Red Bulls wel gebroken en was het tijd voor Suárez om te schitteren. De goaltjesdief uit Uruguay vergrootte de voorsprong van Miami, met opnieuw Messi als aangever. Na fraai combineren met Messi wist Suárez even later opnieuw te scoren, tot grote vreugde van de fans van Inter Miami.

Suárez was niet meer te stoppen en maakte zijn hattrick binnen dertien minuten compleet. Emil Forsberg deed namens New York Red Bulls nog iets terug in blessuretijd: hij benutte een strafschop. Desondanks stapten de bezoekers met een zware nederlaag van het veld in Zuid-Florida.

Records

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties

Reageer Je moet inloggen om te reageren. Heb je nog geen account? Dan kun je je gratis registreren. Inloggen

Messi (36) brak met zijn glansrijke optreden twee records in de Major League Soccer. De Argentijnse sterspeler. Het kwam namelijk nog niet eerder voor dat een speler vijf assist verzorgde in één wedstrijd. Daarnaast slaagde tot nu toe geen enkele speler erin om bij zes goals in één wedstrijd betrokken te zijn.