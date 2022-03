Ajax uitgeschakeld in Champions League na misser André Onana

Dinsdag, 15 maart 2022 om 22:58 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 23:39

Ajax heeft zich dinsdagavond niet weten te plaatsen voor de kwartfinale van de Champions League. Na een moeizame achtste finale ging de equipe van trainer Erik ten Hag met 0-1 onderuit tegen Benfica. Darwin Núñez kroonde zich tot man van de wedstrijd met de enige treffer van het duel een kwartier voor tijd. André Onana zag er niet goed uit bij de treffer en wist samen met Jurriën Timber de aanvaller niet van scoren te weerhouden. Vrijdag moet uit de loting duidelijk worden wie de tegenstander wordt van de Portugezen in de kwartfinale van het miljardenbal.

Ajax begon zonder grote verrassingen aan het duel met Benfica. Álvarez keerde, in tegenstelling tot de competitiewedstrijd tegen SC Cambuur, terug op het middenveld. Davy Klaassen verhuisde daardoor weer naar de bank. Ook Timber begon aan de aftrap. Hij kwam vrijdag een kwartier voor tijd binnen de lijnen. Perr Schuurs moest daardoor genoegen nemen met een plek op de reservebank. Bij Benfica begon voormalig Ajacied Jan Vertonghen aan de aftrap, zoals dat drie weken geleden in Lissabon ook het geval was.

De intenties van Ajax werden vanaf het eerste fluitsignaal duidelijk. Het elftal van Ten Hag oogde fris en zette de ploeg van trainer Nélson Veríssimo vanaf het begin onder druk. Hele grote kansen leverde dit niet op. Een intikker van Sébastien Haller op aangeven van Dusan Tadic werd terecht afgekeurd wegens buitenspel en een kopkans van Álvarez uit een corner van Steven Berghuis belandde een meter naast het doel van Odysseas Vlachodimos. Ook Berghuis was ongelukkig in de afronding. De linkspoot probeerde het van grote afstand, maar schoot hoog over.

Ajax domineerde in de eerste helft en liet de Portugezen er amper uitkomen. Een schot van Antony kon worden gepakt door Vlachodimos, waarna de beste kans van de eerste helft op naam kwam van Ryan Gravenberch. De middenvelder trok naar binnen en haalde hard uit, maar zag hoe zijn inzet over het doel werd getikt door de Griekse goalie. De doelpuntloze ruststand zal tot weinig vertrouwen hebben geleid bij Ajax. De Amsterdammers verloren vier van de laatste vijf Champions League-duels waarbij het bij rust 0-0 stond. Alleen vorig seizoen werd met 3-1 gewonnen van FC Midtjylland.

'77 Benfica scoort!! ?? Onana zit helemaal mis en Núñez kan vrij inkoppen!! Ajax heeft nog krap kwartiertje om uitschakeling te voorkomen#ZiggoSport #UCL #AJABEN pic.twitter.com/TeCse9gipL — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 15, 2022

In het tweede bedrijf veranderde aan het spelbeeld weinig. Ajax was de ploeg die domineerde. Tadic schoot rakelings over, terwijl ook Antony het doel op een haar na miste na goed voorbereidend werk van Daley Blind. Na ruim een uur spelen schreeuwde Gravenberch om een strafschop na een struikelpartij in de zestien van Benfica, maar daar wilde scheidsrechter Carlos del Cerro Grande niet aan. Tien minuten later was het aan de andere kant wel raak. Na een discutabel gegeven vrije trap torende Darwin Núñez hoog boven André Onana en Jurriën Timber uit om de 0-1 binnen te koppen.

9 – Ajax have failed to win their last nine home games in the knock-out stage of the Champions League (L5 D4). Fright. #UCL pic.twitter.com/sE8AFHQH22 — OptaJohan (@OptaJohan) March 15, 2022

Ten Hag bracht daarop Klaassen en Brian Brobbey binnen de lijnen voor Berghuis en Álvarez, maar moest toezien hoe zijn ploeg moeite bleef houden met het goed georganiseerde Benfica. De bezoekers probeerden het spel te vertragen door in de slotfase van het duel meerdere keren te wisselen. Terwijl Timber geel zag voerde Del Cerro Grande liefst acht minuten blessuretijd door. Het leidde onder meer nog tot een gele kaart voor een gefrustreerde Blind. Gescoord zou er niet meer worden, waardoor het Europese avontuur van Ajax vroegtijdig stopt.