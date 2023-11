Koeman is zelfs over de grens nieuws: ‘Ongelooflijk, ik snap dat echt niet’

Donderdag, 16 november 2023 om 10:20 • Rian Rosendaal • Laatste update: 10:30

Jan Vertonghen heeft met stijgende verbazing geluisterd naar de kritiek van Ronald Koeman op Brian Brobbey. De voormalig Ajacied, tegenwoordig in dienst van Anderlecht, vindt dat de bondscoach van het Nederlands elftal best wel kritische noten mag kraken, maar dat dan wel binnenskamers moet houden.

Vertonghen praat in de podcast Football is Life over onder meer Koeman en zijn harde woorden richting Brobbey. "Daley (Blind, vaste gast in de podcast, red.) kan daar natuurlijk niet zoveel over zeggen, maar ik wel", steekt de Belgische verdediger van wal. "Ik vind het toch wel echt ongelofelijk hoe groot het verschil is tussen de Belgische en de Nederlandse pers. Natuurlijk hebben ze in België kritiek als het niet goed gaat, wat ook moet."

"Maar hoe er in de Nederlandse pers wordt omgegaan tussen in dit geval de bondscoach en de pers...", uit Vertonghen zijn verbazing, om vervolgens zijn duidelijke mening over de werkwijze van Koeman te ventileren. "Ik heb dit interview over Brobbey toevallig gezien. Ik snap echt niet hoe je dingen zo naar buiten wil brengen."

"Natuurlijk geeft hij toe dat hij fout zat, maar waarom hou je dat gewoon niet binnenskamers?", vraagt de routinier (36) zich hardop af. "Het lijkt alsof mensen in Nederland de verplichting hebben om heel veel info aan de pers te moeten geven. Ik volg het Nederlandse voetbal en ik vind het, als ik naar die persconferenties kijk, echt elke keer ongelofelijk."

Vertonghen benadrukt nogmaals dat kritiek niet via de media bij een speler terecht hoort te komen. "Houd dat binnenskamers. Dat zijn jonge, gevoelige voetballers. Als ik naar mezelf kijk, dan zijn zelfs oudere voetballers in bepaalde mate nog gevoelig. Ik denk dat het gewoon veel meer gewaardeerd wordt, als zoiets binnenskamers gezegd wordt. Dan kan je aan de slag met elkaar."

De speler die tussen 2006 en 2012 het shirt van Ajax droeg wil niet alleen over Koeman praten en trekt de discussie daarom breder. "Het gaat nu toevallig over die quotes, maar het gaat eigenlijk niet over hem (Koeman, red.). Het gaat meer over het verschil tussen de Nederlandse en Belgische pers."

"Het is ongelofelijk. De Nederlandse pers is de hardste pers die ik in mijn carrière heb gezien in de landen waarin ik heb gespeeld", oordeelt Vertonghen, die direct een voorbeeld geeft. "Ik heb in twee jaar tijd één interview gegeven tijdens mijn periode in Portugal. Als je in Nederland langs de mixed zone loopt en niet stopt, dan ben je arrogant."