Opstootje met Jan Vertonghen leidt tot schorsing voor Belgische directeur

Dinsdag, 26 september 2023 om 20:00 • Jan Hoeksema • Laatste update: 21:13

Dimitri De Condé, technisch directeur bij het Belgische KRC Genk, is voor twee wedstrijden geschorst naar aanleiding van een opstootje met voormalig Ajacied Jan Vertonghen. Het voorval vond plaats op 3 september jongstleden, toen Genk thuis met 1-1 gelijkspeelde tegen het Anderlecht van Vertonghen. Na afloop van die wedstrijd kwam het tot een confrontatie tussen de twee.

Het duel tussen de Belgische clubs mondde uit in een veldslag waarin de scheidsrechter in totaal elf kaarten gaf, waaronder drie in het eerste kwartier. In de rust van de wedstrijd wachtte De Condé de arbiter van dienst op en schold hem de huid vol. Na afloop van de wedstrijd raakte de directeur betrokken bij een opstootje met Vertonghen. Eerstgenoemde zou onder meer de verdediger een 'matennaaier' hebben genoemd.

Daarvoor is de technisch directeur nu dus geschorst. In de praktijk betekent de straf dat De Condé de volgende twee wedstrijden niet in de zone rondom het veld mag komen, al mag de Belg wel aanwezig zijn in het stadion. Daarnaast krijgt De Condé een boete van drieduizend euro. Genk en de directeur zijn akkoord gegaan met de straf.

Genk draait tot dusver een wisselvallig seizoen in de Belgische Pro League. De nummer twee van afgelopen seizoen verspeelde deze voetbaljaargang al vier keer punten in zeven wedstrijden en staat met twaalf punten op de zesde plaats. Anderlecht, daarentegen, is bezig aan een prima seizoen. Waar Paars-Wit afgelopen voorjaar genoegen moest nemen met een teleurstellende elfde plek, doet de ploeg dit seizoen vooralsnog mee om de bovenste posities.