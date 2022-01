PSV en sc Heerenveen zijn ‘op een detail na’ akkoord over transfersom

Maandag, 3 januari 2022 om 22:47 • Rian Rosendaal • Laatste update: 23:28

PSV doet er alles aan om Joey Veerman in deze transferperiode over te nemen van sc Heerenveen. Voetbal International onthult maandagavond dat de Eindhovenaren een eerste bod van circa 5,5 miljoen euro hebben neergelegd voor de middenvelder die tot medio 2024 vastligt in Friesland. Naar verluidt is er al contact geweest tussen PSV-coach Roger Schmidt en Veerman over een tussentijdse transfer richting PSV. Volgens de Leeuwarder Courant zijn beide partijen het inmiddels eens over een transfersom van zes miljoen euro. Daarbovenop komt nog een doorverkooppercentage. De deal is 'op slechts een detail na' rond.

De leiding van PSV wil snel zaken doen met Veerman, zodat de 23-jarige middenvelder mee kan op trainingskamp in het Spaanse Marbella. De Leeuwarder Courant wist eerder deze maandag al te melden dat er vanuit het Philips Stadion werd gewerkt aan een openingsbod op de gewilde Veerman. Feyenoord is ook nog steeds in de markt voor de spelmaker van Heerenveen, maar desondanks is er geen akkoord gesloten met de Friezen. Het lijkt er nu op dat PSV de concurrent uit Rotterdam weet af te troeven op transfergebied. De verwachting is dat Feyenoord niet verder wil gaan dan de vier miljoen van het eerste bod.

Vorige week woensdag meldde Feyenoord Transfermarkt dat een eerste bod vanuit Rotterdam werd geweigerd door Heerenveen, en dat er een tweede bod is ingediend. Dat leverde volgens de Leeuwarder Courant evenmin resultaat op. Dat Feyenoord serieus in de markt is voor Veerman werd onlangs nog maar eens bevestigd door zaakwaarnemer Fulco van Kooperen. De belangenbehartiger bracht in gesprek met De Telegraaf wel een belangrijke nuance aan. "Als ze acht miljoen gaan vragen aan Feyenoord wordt het moeilijk. Net als voor AZ, dat eveneens vergaande belangstelling had."

"Dat weet Heerenveen ook, omdat ze de bedragen niet kregen. Daarom is hij afgelopen zomer niet weggegaan. Maar nu moet hij weg en dat weten ze ook. Daarom wil Heerenveen meewerken aan een transfer. Maar voor hoeveel?", vroeg Van Kooperen, die samen met Nikkie Bruinenberg de zaken van Veerman behartigt, zich af. Heerenveen zet volgens Van Kooperen in op een doorverkooppercentage bij een eventuele deal. "Ik denk: hoe hoger het bedrag, hoe lager de doorverkoop. En omgekeerd." Van Kooperen vindt een bedrag van 'rond de zes miljoen euro' plus een doorverkooppercentage marktconform voor zijn cliënt.

"AZ zat afgelopen zomer rond de vijf miljoen en twintig procent doorverkoop. Dat heeft Heerenveen niet gedaan, omdat ze niemand konden halen. Dat argument gaat niet meer op: nu weten ze het op tijd", gaf de zaakwaarnemer aan. Wat Veerman wil is in de optiek van Van Kooperen meer dan duidelijk. "Joey wil sowieso een stap maken. Ik denk dat Feyenoord heel goed bij hem past." Inmiddels is PSV dus ook op de markt. De Eindhovenaren werden vorig jaar ook al in verband gebracht met Veerman, maar kozen uiteindelijk voor Davy Pröpper als nieuwe middenvelder.