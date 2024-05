Smaakmaker van de Keuken Kampioen Divisie gaat tot 2028 tekenen bij Feyenoord

De clubleiding van Feyenoord heeft zijn vertrouwen uitgesproken in Shiloh ‘t Zand, zo laten de Rotterdammers maandagochtend weten via de officiële kanalen. De twintigjarige middenvelder komt dit seizoen op huurbasis uit voor FC Dordrecht en maakt daar veel indruk. Feyenoord beloont hem daarvoor met een nieuw contract.

‘T Zand is een van de absolute smaakmakers in het elftal van Michele Santoni, dat een knappe vierde plek inneemt in de Keuken Kampioen Divisie. De 43-jarige oefenmeester beloont de stormachtige ontwikkeling van 't Zand wekelijks met een basisplaats.

In 34 wedstrijden noteerde ‘t Zand al elf doelpunten en was hij vier keer aangever. Door zijn individuele prestaties won de geboren Rotterdammer in de derde periode het Bronzen Schild voor ‘Beste Talent’, waardoor hij automatisch een van de vier genomineerden is voor het Gouden Schild, het equivalent van beste talent van het seizoen.

De prestaties zijn ook Feyenoord opgevallen. De Stadionclub en ‘t Zand zijn het eens geworden over een contractverlenging tot de zomer van 2028. De Rotterdammer is een kind van de club, daar hij zich al op zijn zevende aansloot bij de jeugdopleiding van Feyenoord en alle jeugdelftallen doorliep.

Tot een officieel debuut in De Kuip wist 't Zand het nog niet te schoppen, maar wel maakte hij in maart 2023 zijn officieuze debuut in een benefietwedstrijd tegen RKC Waalwijk. Met de aanstaande contractverlenging laat een officieel debuut in het eerste elftal vermoedelijk niet lang op zich wachten.

De samenwerking legt Dordrecht en Feyenoord tot nu toe bepaald geen windeieren. De Schapenkoppen huren dit seizoen ook Antef Tsoungui, Ilias Sebaoui en Korede Osundina. Ook zij zijn belangrijke schakels in de stuntploeg van Santoni.

Eerstgenoemde, Tsoungui, ging in februari ‘t Zand al voor met een opwaardering van zijn contract. De Belgische centrumverdediger kwam afgelopen zomer over van Brighton Onder 21 en verlengde in februari zijn contract tot medio 2026. VI denkt te weten dat ook voor Sebaoui een nieuw contractvoorstel in de maak is.

