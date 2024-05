Kenneth Perez is niet tevreden over smaakmaker ondanks 14 assists dit seizoen

Kenneth Perez heeft zijn twijfels geuit over de kwaliteiten van Joey Veerman. De analist van ESPN is nog niet volledig overtuigd en stelt bij Dit was het Weekend dat de Volendammer meer zou moeten doen uit open spel.

Voor PSV was het zondag een schitterende middag. Tegen Sparta werd met 4-2 gewonnen, waardoor het 25e kampioenschap uit de clubgeschiedenis een feit was. Veerman was belangrijk bij de 3-2, door via een vrije trap de assist te verzorgen voor Olivier Boscagli. Het was de veertiende assist van het seizoen voor de middenvelder.

“Veertien assists, waarvan acht uit vrije trappen of corners”, begint Perez. “Als hij naar een andere club gaat, waar ze iemand hebben die alle vrije trappen en corners neemt, dan moet hij meer gaan doen uit open spel”, concludeert de Deen.

Collega-analist Kees Kwakman neemt het vervolgens op voor zijn dorpsgenoot. “Ook de voorassists zijn belangrijk, zoals de bal op Jordan Teze tegen AZ en die op Luuk de Jong tegen Vitesse. Die zie je natuurlijk niet terug in de cijfers, maar die zijn ook ontzettend belangrijk. Ik denk wel dat clubs daar ook naar kijken.”

De tafelheren bij NOS Studio Voetbal zijn juist lyrisch over Veerman. “Ik vind Luuk de Jong fantastisch, maar Joey Veerman is wel degene die het elftal laat draaien. Hij ziet gewoon meer dan menig andere speler en hij kan de bal op een boodschap sturen”, aldus Pierre van Hooijdonk.

“Is er in Europa een betere passer dan hij?”, vraagt Rafael van der Vaart zich vervolgens hardop af. “Als hij de ruimte heeft, bedoel ik. Ik ging vanmiddag nadenken. Je vindt er niet veel.”

Van Hooijdonk vindt dat Van der Vaart niet te erg moet overdrijven en noemt wat voorbeelden. “Ik heb vorige week Modric en Kroos aan het werk gezien bij Real Madrid… Maar ik begrijp wel wat je bedoelt. Hij is in dat aspect van het voetbal echt buitencategorie.”

