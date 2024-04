PSV aast op Eredivisiespeler en denkt aan transfersom van 1,5 à 2 miljoen euro

PSV is bezig met de selectie voor het komende seizoen. Rik Elfrink, journalist van het Eindhovens Dagblad meldt dat er een verbeterd contract klaar ligt voor Ismael Saibari en dat de Eindhovenaren ook hopen Joey Veerman langer aan de club te binden. Bovendien kijkt het elders rond voor versterkingen.

Saibari lijkt nog een seizoen bij PSV te blijven, zo meldt Elfrink. De aanvallend ingestelde middenvelder beschikt nog over een contract tot medio 2028, maar kan daar nog een seizoen aan toevoegen.

De kans dat Veerman nog een jaar in Eindhoven blijft, is een stuk kleiner. PSV wil het contract van de spelverdeler al langere tijd verlengen, maar Veerman heeft nog geen aanbieding geaccepteerd en lijkt na dit seizoen klaar voor een vervolgstap in zijn carrière.

Saibari en Veerman zijn niet de enige spelers waar PSV graag langer mee verder wil. Ook wil de aanstaand landskampioen zich graag langer binden aan Mauro Júnior, Olivier Boscagli, André Ramalho, Walter Benítez en Jordan Teze. Elfrink meldt dat voor vrijwel alle spelers deze zomer belangstelling zal zijn van andere clubs.

PSV wil zich deze zomer ook gaan versterken en kijkt rond bij andere clubs. Door het winterse vertrek van Yorbe Vertessen en de blessuregevoeligheid van Noa Lang zit trainer Peter Bosz sowieso dun in zijn buitenspelers. Bovendien gaan de geruchten dat Hirving Lozano deze zomer alweer gaat vertrekken uit het Philips Stadion.

Daarom aast de club nog steeds op Couhaib Driouech. De buitenspeler van Excelsior stond deze winter ook al in de belangstelling van zowel PSV als Feyenoord, maar beide clubs hapten destijds niet.

Nu hebben de Eindhovenaren Driouech nog altijd op het oog, maar denkt het aan een veel langere transfersom dan in de winter, naar verluidt rond de anderhalf à twee miljoen euro. De aanvaller raakte geblesseerd aan zijn hamstring, maar is eerder hersteld van verwacht en kan wellicht dit seizoen nog zijn rentree maken.

