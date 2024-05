Van Dijk naar Real Madrid? ‘Als ze bellen kunnen ze hem morgen contracteren’

Virgil van Dijk wordt gezien als belangrijk onderdeel voor de wederopbouw van Liverpool onder Arne Slot, maar als het aan oud-speler Graeme Souness ligt pakt de Nederlander deze zomer nog zijn biezen. Met nog een eenjarig contract is het de hoogste tijd om elders mee te spelen voor de prijzen, zo luidt het oordeel.

Souness beweert in de nieuwe Three Up Front-podcast van William Hill dat Van Dijk 'ongelukkig' is bij Liverpool. "Als ik hem zie spelen en ik kijk naar zijn lichaamstaal, denk ik dat hij heel ongelukkig is. Hij straalt iets uit wat hij zijn hele carrière niet heeft gedaan."

"Dat het einde van het contract van Van Dijk nadert baart mij zorgen", gaat Souness verder. "Hij wordt in juli 33 en als zijn zaakwaarnemer de sportief directeur van Real Madrid zou opbellen, zouden ze hem morgen kunnen contracteren."

Van Dijk gaf in januari aan niet te weten waar zijn toekomst zou liggen, waarbij hij verklaarde te willen wachten wie de nieuwe manager zou worden. Met de aanstaande komst van Arne Slot lijkt dat bekend.

?"Hij heeft de clubleiding ongetwijfeld vragen gesteld over de nieuwe manager, maar zal Slot voor zich moeten winnen. Slot moet Van Dijk ook aan zijn kant zien te krijgen – hij is de aanvoerder – maar wie zegt dat Van Dijk zin heeft in Slot?", aldus Souness.

"Misschien heeft hij wel iets gehoord waardoor hij denkt dat Slot het team niet naar het gewenste niveau kan brengen. Misschien moet hij verder kijken om meer prijzen te winnen. Hij heeft twee grote prijzen gewonnen met Liverpool, maar is geen seriewinnaar."

De link met Real Madrid kan niet los worden gezien van de zoektocht van de Koninklijke naar een nieuwe centrale verdediger. De kersverse landskampioen verkent de markt in de zoektocht naar een mandekker.

De voorkeur lijkt daarbij uit te gaan naar de pas achttienjarige Leny Yoro van Lille OSC, maar als het aan Souness ligt moet Van Dijk dus ook serieus worden overwogen gezien zijn (contract)situatie.

