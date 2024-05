Roda JC legt stadionspeaker het zwijgen op: ‘Heeft laatste interview gegeven’

Stadionspeaker Wim Frijns mag voorlopig geen interviews meer geven, zo heeft Roda JC laten weten. Het is het gevolg van een gebeurtenis van afgelopen vrijdag, toen de omroeper ten onrechte zei dat concurrent FC Groningen op achterstand was gekomen op bezoek bij Telstar.

Het was een avond die velen niet snel zullen vergeten. Roda had zelf met 2-0 gewonnen van SC Cambuur en zou bij een nederlaag van FC Groningen rechtstreeks promoveren naar de Eredivisie. Daar zag het ook lange tijd naar uit.

Fans van Roda hadden zich al massaal verzameld op het veld, toen Frijns ten onrechte riep dat Telstar voor de tweede keer op voorsprong was gekomen tegen Groningen. Een pijnlijke vergissing, zo bleek later.

Frijns verscheen vrijwel direct na de wedstrijd voor de camera bij ESPN, waar hij tekst en uitleg gaf. De omroeper had ingefluisterd gekregen dat Telstar had gescoord. "Ik had het eigenlijk beter moeten verifiëren, maar het internet is hier heel erg slecht."

Als gevolg van het misverstand - de supporters van Roda dachten heel even dat ze daadwerkelijk gepromoveerd waren - heeft Roda besloten om Frijns voorlopig het zwijgen op te leggen.

"Het contact over alle zaken die met Roda JC te maken hebben, verloopt via de club. Frijns heeft zijn laatste interview gegeven”, laat algemeen directeur Jordens Peters weten aan De Telegraaf.

Roda JC mag komende vrijdag alsnog gaan proberen om directe promotie te bewerkstelligen. De ploeg van Bas Sibum strijdt dan in een rechtstreeks duel met FC Groningen om een Eredivisie-ticket.

