‘Scouts van Ajax zaten dit weekend op de tribune voor deze vier toptalenten’

Scouts van Ajax, AC Milan en Bayern München zaten afgelopen weekend op de tribune in Denemarken bij de wedstrijd tussen Brøndby IF en Midtjylland. Dat melden Deense bronnen op X. Er worden vier spelers genoemd die mogelijk in de gaten werden gehouden.

Er wordt gesuggereerd dat er vier spelers waren waarvoor de scouts naar Denemarken kwamen. Zo zou er zijn gekeken naar Franculino Djú, een negentienjarige spits uit Guinee-Bissau. Franculino scoorde dit seizoen 14 keer in 29 officiële optredens voor Midtjylland.

Ook waren de ogen gericht op Dario Osorio, een twintigjarige rechtsbuiten uit Chili. De snelle vleugelspeler was dit seizoen tot dusver goed voor 9 treffers in 22 officiële wedstrijden voor Midtjylland.

Bovendien werd er gelet op de verrichtingen van Oliver Sørensen, een 22-jarige middenvelder uit Denemarken. Hij was dit seizoen in 34 wedstrijden goed voor 5 doelpunten namens Midtjylland, maar staat in Denemarken vooral bekend als harde werker.

Ook één speler van Brøndby staat naar verluidt in de belangstelling van de Europese topclubs. Yuito Suzuki, een 22-jarige aanvaller uit Japan, wordt in de gaten gehouden. Hij scoorde in 28 optredens 10 keer en was tevens 9 keer aangever.

Het duel tussen Midtjylland en Brøndby eindigde zondag in een 3-2 overwinning voor de thuisploeg. Daarbij kwamen zowel Franculino als Osorio tot scoren namens de winnende ploeg. Daardoor is de spanning weer helemaal terug in de kampioensgroep van de Deense competitie, daar Brøndby nog slechts één punt voorsprong heeft op zowel Midtjylland als FC Kopenhagen.

Het was niet de eerste keer dat scouts van Ajax afreisden naar Denemarken. Eerder zat Kelvin de Lang al op de tribune bij een wedstrijd tussen FC Nordsjaelland en Aarhus GF, zo meldde Tipsbladet.

