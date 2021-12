‘Winterse transfer van Hakim Ziyech komt na nieuw contact stap dichterbij’

Woensdag, 1 december 2021 om 09:22 • Chris Meijer • Laatste update: 10:09

Barcelona en Chelsea hebben volgens Sport de afgelopen dagen opnieuw contact gehad over Hakim Ziyech en Timo Werner. De Catalanen informeerden in oktober al naar de beschikbaarheid van het tweetal, van wie Ziyech voor beide partijen als ‘de meest interessante optie’ zou gelden. Inmiddels zou Barcelona te horen hebben gekregen dat zowel Chelsea als Ziyech openstaat voor een winterse overstap.

Xavi wil in januari in ieder geval een aanvallende versterking aan zijn selectie toevoegen. De afgelopen dagen vielen voor deze vacature al nadrukkelijk de namen van Ferran Torres (Manchester City) en Karim Adeyemi (Red Bull Salzburg), maar eerder werden ook Ziyech en Werner al aan Barcelona gelinkt. Barcelona informeerde in oktober reeds naar Ziyech en Werner. De afgelopen dagen hebben de Catalanen volgens Sport andermaal contact gezocht met Chelsea.

Chelsea is bereid om tegen de juiste financiële voorwaarden te onderhandelen over een vertrek van Werner of Ziyech. The Blues zouden het financieel geplaagde Barcelona tegemoet willen komen door bijvoorbeeld in te stemmen met een transfersom die in meerdere termijnen betaald wordt. Er zou nog moeten blijken wie door de technische staf van Barcelona als de meest gewenste versterking wordt beschouwd. Barcelona heeft reeds contact gehad met de entourage van zowel Ziyech als Werner en zij zouden allebei openstaan voor een overstap naar Spanje, om daar vaker aan spelen toe te komen.

Ziyech en Werner hadden afgelopen zondag allebei een basisplaats tijdens de wedstrijd tussen Chelsea en Manchester United (1-1). Desondanks zijn ze allebei niet zeker van een plek in het elftal van manager Thomas Tuchel. Ziyech - voor wie in 2020 veertig miljoen euro aan Ajax werd betaald - speelde dit seizoen voorlopig dertien wedstrijden, waarvan negen als basisspeler. De voor 53 miljoen euro van RB Leipzig overgenomen Werner verscheen één keer minder aan de aftrap en heeft voorlopig twaalf optredens achter zijn naam staan.