Verdeeldheid binnen Bayern-vijftal: juridische stappen of tóch vaccineren

Dinsdag, 23 november 2021 om 11:08 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 11:58

De vaccinatiekwestie bij Bayern München blijft de gemoederen bezighouden. The Athletic bevestigt de eerdere informatie van BILD dat de vijf ongevaccineerde spelers geen salaris meer ontvangen tijdens verplichte quarantaine. Daartoe staat Bayern in zijn recht door een wetswijziging die op 1 november is ingegaan. Drie van de vijf spelers overwegen ondertussen om zich tóch te laten vaccineren.

De vijf ongevaccineerde spelers zijn Joshua Kimmich, Serge Gnabry, Jamal Musiala, Eric Maxim Choupo-Moting en Michaël Cuisance. Daarvan moest Kimmich vrijdag al opnieuw in quarantaine, waarna de overige vier spelers op vrijdagavond wél op het wedstrijdformulier stonden tegen FC Augsburg (2-1 nederlaag). Op zaterdag volgde opnieuw slecht nieuws voor Gnabry, Musiala, Choupo-Moting en Cuisance: vanwege een positieve coronatest van een clubofficial moesten ze wederom in quarantaine.

De vijf spelers missen in ieder geval de Champions League-wedstrijd van dinsdag tegen Dynamo Kiev. Voor Bayern is dat niet zo'n groot probleem, omdat de Duitse grootmacht al gekwalificeerd is voor de volgende ronde. Toch maakt Julian Nagelsmann zich zorgen om het vaccinatieprobleem: het gemis van Kimmich op het middenveld was afgelopen vrijdag al voelbaar. Over diens vervanger Marcel Sabitzer zei de trainer van Bayern dat hij 'de ruimtes heel slecht gebruikte'. Over minder dan twee weken volgt de belangrijke topper in de competitie tegen Borussia Dortmund, dat één punt achter Bayern staat.

Afgelopen donderdag kreeg het ongevaccineerde vijftal van Bayern te horen geen salaris meer te ontvangen in quarantaine. Ook overweegt het bestuur van de club om de ongevaccineerde spelers voortaan niet meer mee te laten trainen met de groep gevaccineerden. De reacties onder de vijf spelers waren volgens The Athletic gemengd. Sommigen hebben de beslissing van de club geaccepteerd, terwijl anderen zich beraden op juridische stappen. De arbeidswet is in Duitsland op 1 november aangepast, waardoor Bayern volgens het sportmedium in zijn recht staat.

Drie van de vijf spelers zouden inmiddels op het punt staan om van gedachten te veranderen en zich alsnog te laten vaccineren. Namen worden niet genoemd. Bayern liet het vijftal uitgebreide gesprekken voeren met een immunoloog, artsen en teamgenoten. Artsen hebben gewaarschuwd dat een vaccinatie echter niet op elk moment gezet kan worden, omdat voor sporters wordt afgeraden dit middenin het seizoen te doen. De huidige verplichte quarantaine zou wél een goed moment zijn om dat te doen.