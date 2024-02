BILD onthult wat Tuchel na zijn ontslag zei tegen spelers die hem niet mochten

BILD heeft details naar buiten gebracht van de toespraak van Thomas Tuchel na diens ontslag bij Bayern München. Onlangs werd bekend dat de vijftigjarige coach aan het einde van het seizoen vertrekt bij der Rekordmeister.

Na nederlagen tegen Bayer Leverkusen en VfL Bochum in de Bundesliga en de zeperd bij Lazio in de Champions League deed het bestuur van Bayern ertoe besluiten om vroegtijdig afscheid te nemen van Tuchel.

De Duitser maakt het seizoen nog wel af, maar vertrekt dan uit de Allianz Arena. Een van de belangrijkste redenen voor het vertrek zou de verzuurde relatie zijn met een aantal sterren, onder wie Joshua Kimmich.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

In zijn eerste toesprak na zijn ontslaggesprek heeft Tuchel gepoogd duidelijkheid te scheppen over de situatie, zo schrijft BILD. "Er zijn niet langer elke week discussies, laat dat voor iedereen duidelijk zijn. We kunnen nog iets bereiken dit seizoen", zou Tuchel hebben gezegd.

Daar bleef het echter niet bij. Tuchel richtte zich vervolgens tot de spelers die hem niet mochten. "Jullie mogen het nu laten zien aan de nieuwe coach", waren zijn woorden.

Ook Bayern-topman Jan-Christian Dreesen nam het woord. "Ik heb de spelers nadrukkelijk gezegd dat de persoonlijke belangen ondergeschikt moeten worden gemaakt aan die van de club en het team. Het belangrijkst is FC Bayern."

Bayern maakt een turbulent seizoen door welke gekenmerkt wordt door wisselvallige resultaten. De ploeg is uitgeschakeld in de beker en heeft in de Bundesliga een achterstand van acht punten op Bayer Leverkusen, wat de hoop op een prijs ernstig aantast.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties