Bayern München houdt salarissen van ongevaccineerd vijftal in

Zaterdag, 20 november 2021 om 23:27 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:39

Bayern München zit in de maag met zijn vijf niet-gevaccineerde spelers, zo meldt BILD. De Duitse grootmacht heeft Joshua Kimmich, Serge Gnabry, Jamal Musiala, Eric Maxim Choupo-Moting en Michaël Cuisance zaterdag laten weten geen salaris te betalen tijdens hun verplichte quarantaine. "De spelers is gevraagd om niet alleen aan zichzelf te denken, maar ook aan de club", zo klinkt het.

Kimmich, Gnabry, Musiala, Choupo-Moting en Cuisance moesten zich donderdagochtend om 09.00 uur melden op het trainingscomplex aan de Säbener Strasse voor een gesprek met de clubleiding. Daar kreeg het vijftal te horen dat Bayern zich grote zorgen maakt om de huidige situatie. Het management benadrukte dat het uiteraard het recht van de spelers is om zich niet te laten vaccineren, maar dat het ook het recht van de club is om geen salaris uit te keren gedurende quarantaine.

Ook werd gesproken over verdergaande maatregelen. Zo overweegt het bestuur van Bayern om de ongevaccineerde spelers voortaan niet meer mee te laten trainen met de groep gevaccineerden. De vijf spelers waren hoogst verbaasd over de mededelingen van de leiding. Ze hadden verwacht dat een poging gedaan zou worden om ze te overtuigen zich te laten vaccineren, maar waren verbijsterd over het inhouden van salaris en de dreigende geïsoleerde training. Het gevaccineerde deel van de selectie staat overigens achter de maatregelen tegen de ongevaccineerde spelers, zo weet BILD.

Kimmich, Gnabry, Musiala, Choupo-Moting en Cuisance verbleven de afgelopen week in quarantaine, nadat zij in contact waren gekomen met een positief getest persoon. Het vijftal leek op tijd uit isolatie te komen om deel te nemen aan de wedstrijd van afgelopen vrijdag tegen FC Augsburg (2-1 verlies), maar dat gold niet voor Kimmich. De middenvelder moest vrijdag wederom in quarantaine vanwege een positieve test in zijn omgeving. De overige vier spelers stonden wél op het wedstrijdformulier tegen Augsburg. De maatregelen van Bayern hebben behoorlijke financiële consequenties: Kimmich strijkt 384.000 euro per week op en is door de quarantaine dus al 768.000 euro aan salaris misgelopen.

Net als in Nederland loopt ook in Duitsland het aantal coronabesmettingen op. In de deelstaat Beieren zijn de coronamaatregelen verzwaard naar een 2G-verordening, waardoor alleen gevaccineerden en van corona genezen mensen nog in hotels en restaurants mogen komen. De ongevaccineerde spelers van Bayern kregen daarom deze week ook al geen toegang tot het Hotel Maximilian's in Augsburg, dat door de selectie was betrokken voor de uitwedstrijd van afgelopen vrijdag.

Enkele weken geleden bevestigde Kimmich al dat hij niet gevaccineerd is tegen het coronavirus. De middenvelder zei te willen wachten tot meer duidelijk is over de langetermijneffecten van de vaccins. De andere vier Bayern-spelers hebben zich niet expliciet over vaccinatie uitgesproken.