‘Sampdoria heeft geen flauw idee waar Ihattaren is: telefoontjes onbeantwoord’

Donderdag, 21 oktober 2021 om 11:53

De situatie van Mohamed Ihattaren bij Sampdoria begint langzaam maar zeker slechter en slechter te worden. La Gazzetta dello Sport schrijft dat de clubleiding van Sampdoria geen flauw idee heeft waar de negentienjarige aanvallende middenvelder momenteel uithangt. Sterker nog, voorzitter Massimo Ferrero is niet eens in staat om telefonisch contact te krijgen met Ihattaren.

Ihattaren keerde vorige week vanwege privéredenen terug naar Nederland en het Algemeen Dagblad en De Telegraaf meldden dat het nog maar de vraag was of hij zou terugkeren naar Italië. Juventus nam Ihattaren op de slotdag van de zomerse transferperiode voor enkele miljoenen over van PSV en verhuurde hem direct aan Sampdoria. Daar trainde hij een week met de groep mee, om vervolgens in de eerstvolgende wedstrijd tegen Internazionale (2-2) de volledige wedstrijd op de reservebank te blijven.

Kort na dat duel concludeerde de technische staf dat Ihattaren niet wedstrijdfit was en kreeg hij een individueel trainingsschema. La Gazzetta dello Sport schrijft dat Ihattaren zo’n vijf kilo te zwaar was. In eerste instantie hield Ihattaren zich aan het trainingsschema om hem weer fit te krijgen. De aanvallende middenvelder leek begin deze maand fit en zou volgens trainer Roberto D'Aversa klaar zijn geweest voor de wedstrijden tegen Cagliari (afgelopen zondag) en Spezia (vrijdagavond).

Ihattaren keerde echter terug naar Nederland voor hij zijn officiële debuut voor Sampdoria maakte. Hij voelt zich naar verluidt niet serieus genomen in Italië en wil daarom niet meer terugkeren naar Sampdoria. Er werd eerder ook gemeld dat Ihattaren zich zou onttrekken aan het regime dat hem bij Sampdoria is opgelegd en regelmatig niet verschijnen op trainingen. Daarnaast zou hij dus niet als een prof leven en geregeld gespot zijn in het uitgaansleven van meerdere steden.

Sampdoria overweegt om het huurcontract op te zeggen, waarmee Ihattaren teruggestuurd zou worden naar Juventus. Ferrero heeft persoonlijk geprobeerd om Ihattaren te helpen, maar de telefoontjes van de voorzitter van Sampdoria blijven voorlopig onbeantwoord. Daardoor heeft de Italiaanse club voorlopig geen flauw idee waar Ihattaren eigenlijk uithangt. ‘Verdwenen, letterlijk’, concludeert La Gazzetta dello Sport.