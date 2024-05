Bittere pil voor Pherai en Reis: HSV wacht zevende seizoen op tweede niveau

Hamburger SV komt ook komend seizoen uit in de 2. Bundesliga, zo is vrijdag duidelijk geworden na de 1-0 nederlaag op bezoek bij SC Paderborn. Door de verliespartij van die Rothosen in de Home Deluxe Arena gaat het de club van Immanuel Pherai en Ludovit Reis niet lukken om nummer drie, Fortuna Düsseldorf, in te halen in de strijd om promotie.

Bijzonderheden:

Pherai ontbrak vrijdagavond in de wedstrijdselectie van HSV, daar de Amsterdammer kampt met een lichte blessure. Haarlemmer Ludovit Reis stond wel aan de aftrap bij de uitploeg. Bij Paderborn stond de in Hengelo geboren Pelle Boevink onder de lat, terwijl de Nederlands-Belgische spits Koen Kostons voor de doelpunten moest zorgen.

Al na zeven minuten gaf Kostons gehoor aan die boodschap. De voormalig goaltjesdief schoot de bal snoeihard langs de kansloze Matheo Raab. Daarmee tekende Kostons direct voor de eindstand, waardoor HSV weet dat het komend seizoen wederom uitkomt op het tweede niveau van Duitsland.

Door de nederlaag van HSV gaat Fortuna Düsseldorf definitief de play-offs in, waarin de nummer zestien van de Bundesliga de tegenstander zal zijn. Holstein Kiel en FC St. Pauli zijn reeds gepromoveerd naar de Bundesliga, maar vechten nog om het kampioenschap.

SC Paderborn - Hamburger SV 1-0

7’ 1-0 Koen Kostons